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亞諾法攜手偉喬生醫 完成新冠肺炎抗體人類化工程

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

亞諾法（4133）今日宣布與偉喬生醫攜手完成新冠肺炎中和性抗體最佳候選者7F7人類化工程與定性驗證。 亞諾法透過小鼠免疫產製單株抗體，篩選出高效中和性抗體 7F7，偉喬後續接棒進行抗體互補決定區（CDR）基因工程改造，完成抗體人類化工程。亞諾法表示，公司與偉喬生醫合作，已完成新冠肺炎抗體人類化工程，新冠肺炎抗體研發又更推進一步。

亞諾法指出，高效中和性抗體7F7人類化抗體已在蛋白質中和性試驗、假病毒中和性試驗、抗體動力學、抗原決定位作圖與抗體Fc 區域LALA突變試驗成功定性驗證。亞諾法與偉喬生醫正共同專注於尋求藥廠合作夥伴，進行對外授權、GMP生產與執行美國EUA指定的臨床試驗。

高效中和性抗體7F7人類化抗體，是亞諾法中和性抗體候選者中具最佳效價者，假病毒中和性試驗中 IC50 數值達4ng/ml，而現今進行臨床試驗者IC50數據範圍則為8.37ng/ml - 79ng/ml。7F7人類化抗體對SARS-CoV-2受體結合區域（RBD）具高親和力，KD值為1.34E-10。 7F7抗體結合位置為SARS-CoV與SARS-CoV-2兩者間具86.3％蛋白質序列相似度的受體結合區域之保守核心結構區域。 一般認為靶向受體結合區域之保守核心結構區域的中和性抗體，可有效地抵抗抗藥性的病毒突變株。 7F7人類化抗體並超前佈署設計抗體Fc區域LALA突變，以最大程度地減少任何潛在的抗體依靠性增強（ADE）副作用。

亞諾法表示，於治療用途上，7F7人類化抗體預期可有效減少新冠肺炎感染患者體內病毒含量，減緩病情惡化。在免疫力低落的族群，於新冠肺炎感染初期，給予治療性抗體避免疾病併發惡化。 於預防用途上，7F7人類化抗體將可給予高風險族群，如醫護人員與具潛在風險因素或接觸確診新冠肺炎感染患者的族群。因為早期病毒傳播中病毒量較低，因此預防使用上抗體依靠性增強的風險也隨之降低。

肺炎 新冠肺炎 COVID-19

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