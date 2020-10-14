保瑞 獲國際大獎肯定

全球規模最大的製藥原料展會CPhI Worldwide，於台灣時間14日公布2020 全球CPhI Pharma Awards獲獎名單，保瑞藥業（6472）董事長盛保熙憑藉成功的國際併購整合實績與打造高品質的製藥能力，引領團隊，將台灣的製藥專業帶入全球主要製藥供應鏈，並以優異的營運策略帶動CDMO製藥產業發展的貢獻，榮獲本次年度CEO大獎，這也是台灣製藥產業首度獲得此獎項紀錄。

董事長盛保熙表示，在全球這麼多優秀的藥業競爭者中，很高興台灣能在國際舞台上被肯定，這個獎項是屬於保瑞全體同仁的。保瑞擁有相當專業的製藥實力與人才，在相關供應鏈上獨具優勢；未來公司也將持續努力，佈局全球市場，讓世界肯定台灣的製藥實力。

CPhI Worldwide是全球製藥界規模最大的年度展會，其中CPhI Pharma Awards已舉辦第17屆，目的在表揚推動製藥行業發展的公司和個人的創新和貢獻，獎項包含原料開發、藥物製造、加工服務、永續、數位創新等項目，需與世界知名藥廠共同角逐，能夠獲得年度CEO的獎項，也代表全球對於台灣製藥產業的重視與肯定。

保瑞表示，國際委託研發暨生產服務(CDMO)業務是全球製藥產業的趨勢，保瑞在很早以前便做好準備，透過精準的併購策略，逐步佈局完整劑型生產線，擴展集團規模與國際代工能量，有專業的技術與經營團隊紮根，逐步打入全球製藥產業供應鏈，做到立足台灣、放眼世界，未來也會持續朝「讓全世界看到保瑞做的藥」的目標邁進。