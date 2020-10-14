南僑水晶肥皂怎成功？董事長陳飛龍憶當年全台找洗衣婦

國立海洋科技博物館今天舉辦大師講座，南僑投資控股股份有限公司董事長陳飛龍以「仁者樂山，智者樂水」與館員分享其成功跨國企業之理念與經驗，他談到數十年來南僑水晶肥皂會成功，就是生產之初，他由北到南走訪了許多地方，拜訪了當時許多洗衣的婦女和使用者，了解這些人在使用上不便與需求及期待，於是不傷手、天然且不易碎的產品就此誕生。

陳飛龍談及幼時跟隨父母由大陸搭船來到台灣，跟基隆也有深厚關聯，年輕時曾有2年時間停留在基隆安樂區從事過礦業管理。

南僑水晶肥皂是很多婦女的好幫手，陳飛龍說，說起水晶肥皂的成功，背後有一段秘辛，就是生產之初，他想「要做就要做到最好」，因此他由台灣北部到台灣南部走訪了許多地方，拜訪了當時許多洗衣的婦女和使用者，了解這些人在使用上不便與需求及期待，於是不傷手、天然且不易碎的產品就此誕生，也因為立基於顧客需求面及以天然原料和對環境的不破壞的原物料來生產，水晶肥皂於是也成為南僑核心產品與基業。

陳飛龍說，68年來南僑發展歷程，從水晶肥皂的成功、多角化經營、市場開放時代、拓展新事業、全球化的開始、大陸市場的開放、三地連結經營全球市場、迎接數位時代，到擴大經營領域。

南僑產品與技術包含洗劑、烘焙油脂、冰品、冷凍麵糰、急凍熟麵、常溫米飯、複合式餐點等。南僑保有公司的核心能力再延之創新作為，也同時為環境因素變遷下的作為，陳飛龍以冰品事業為例，創造差異化及獨特性，讓產品保有核心能力很重要。

他同時分享自有產品的開發與異業結盟的過程，與具有百年文化歷史的舊振南、基隆連珍等這些具有文化和地方特色共構冰品新面貌，採取聯合品牌的合作模式，也成功打造文化與冰品的創新作為，也因此協助業者擴增消費族群，讓台灣的冰品市場展現出新風貌及新商機。