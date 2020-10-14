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環境教育由一棵樹開始！瑞助打造台中東區東勢子好宅

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中市政府積極推動社會住宅，其中「東區東勢子好宅」新建工程今日開工。記者宋健生/攝影
台中市政府積極推動社會住宅，其中「東區東勢子好宅」新建工程今日開工。記者宋健生/攝影

實現居住正義，台中市政府積極推動社會住宅，其中「東區東勢子好宅」新建工程今(14)日開工，此案斥資3.3億餘元，提供102戶優質住宅，預計2023年底完工。

台中市長盧秀燕表示，東勢子段基地過去為蔣公行館「恊園」所在地，為維護生態，基地保留5棵列管老樹，維持生態與樹木生長空間，並規劃610坪開放空間，成為鄰里大公園。

東區東勢子好宅新建工程由台中市住宅發展工程處承辦，邀請閻辰昌建築師規劃設計，並由瑞助營造承攬營建工程。

東勢子好宅基地規劃為地下2層、地上15層共複合混居式住宅，共計102戶。今天的開工動土典禮，由盧秀燕擔任主典者，更邀請由瑞助營造認養偏鄉教育資源的「國姓國小小提琴隊」到場進行開幕演出，一同祈求工程順利圓滿。

東勢子好宅原基地為蔣公行館「恊園」舊址，台中市政府提出「環境教育從一棵樹開始」的設計概念為主軸，強調以「自然環境共生，凸顯自然生態之美」為原則，將基地樹木及一半土地保留再綠化為公園綠地，提供附近里民一個休憩與交流的場所，也串起基地人文與生態培育的計畫構想。

在透過以「調和理性與感性共譜建築」的閻辰昌建築師，將其理念轉化為圖面，由擁有豐富公宅經驗的瑞助營造進行施作，共同將台中市政府所想表達的「埕」由文字轉為實績。

瑞助營造董事長張正岳表示，這是瑞助繼新北林口國宅、台北興隆公宅二期、明倫公宅、斯文里公宅、中和警消公宅、台中尚武段公宅後，第七度承接政府機關的公共住宅案。

累積豐富經驗的瑞助營造，不僅以打造精緻建築、提供最高品質為己任，近年更致力於將承接案件以取得綠建築標章、導入綠建材，甚至朝向成為智慧宅而為努力目標。

張正岳強調，瑞助從傳統營造到綠色營造，乃至於未來走向智慧營造，希望將每一場建案不再只是住的安心，更是住的貼心。

「東區東勢子好宅」提供102戶住宅，基地保留5棵列管老樹，維持生態與樹木生長空間，並規劃610坪開放空間，成為鄰里大公園。記者宋健生/攝影
「東區東勢子好宅」提供102戶住宅，基地保留5棵列管老樹，維持生態與樹木生長空間，並規劃610坪開放空間，成為鄰里大公園。記者宋健生/攝影
瑞助營造董事長張正岳表示，此案訴求「環境教育從一棵樹開始」的設計概念，強調以自然環境共生，凸顯自然生態之美。記者宋健生/攝影
瑞助營造董事長張正岳表示，此案訴求「環境教育從一棵樹開始」的設計概念，強調以自然環境共生，凸顯自然生態之美。記者宋健生/攝影

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