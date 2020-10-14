中油員工薪資遲到原因曝光 土銀未作預約交易

銀行作業又出包，中油員工薪水通常在每月14日凌晨入帳，中南部許多員工今（14）日上班前刷存摺或要領款時，卻發現薪水未入帳，議論紛紛，粗估受影響員工超過萬人，中油公司表示，是土地銀行系統作業問題，土銀則表示，由於未設定「預約交易」，今早緊急改成「媒體轉帳」，由於電腦系統需要時間跑流程，預計今天下午1點鐘可以全數入帳完畢。

中油全公司有1.6萬多人，今天受影響者約有1.4萬人；土銀表示，原本中油薪資入帳是採取預約交易方式，也就是在今天以前將檔案輸入系統，設定14日凌晨0時為轉帳交易日，但是這次預約交易沒有設定，早上發現之後，緊急改成媒體轉帳。

由於媒體轉帳需要當天作業，中油員工薪資筆數又很多，因此需要花較長的時間跑系統，土銀強調，薪資仍可在10月14日入帳，算是有如期。但是因為土銀這樣的疏失，讓今天早上領不到薪水的中油員工心急如焚。