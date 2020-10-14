林口廠辦的新地標 富創得斥資30億立體化

台商回流廠辦需求大量激增，市場上廠辦供需不足，富創得斥資30億元並獲危老獎勵，將傳統廠房轉型為地上12層、地下四層的立體化廠辦，成為全國工業區首件最大型廠辦都更建案，結合綠建築、智慧宅、大數據管理系統及耐震宅，將成為林口廠辦的新地標。

富創得董事長吳明發指出，富創得林口新創園區將成為林口廠辦的新地標，位於林口工二工業區，在竹科、桃園航空園區、林口新創園區及台北小巨蛋國際科技園區的「新創走廊」中，林口為核心樞紐、具重要關鍵地位，其地利位置能讓回流台商更容易與世界同步接軌。

吳明發表示，廠房設計採取SSC鋼骨結構及DECK樓承板施作及預鑄牆工法，讓地板載重最高可達每名方公尺1,500公斤，加上廠區臨馬路縮22米，防止樓地板共振。

此外，廠房樓面高度最高達6.8米，排水並設定專戶專管，替高科技機密產業 設想周到，並大大的降低了用戶初期的設廠成本。

富創得說明，此項投資案金額高達近30億元，將興建地上12層，地下四層建築，同時十分人性的僅使用 33%的建坪，屬於工業4.0立體化廠辦轉，更留下了千坪綠化公共設施，以及建置的百人會議室、健身房、多功能瑜珈教室及交誼廳等，紓解科技人的工作壓力。