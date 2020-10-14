影／盧秀燕第4座社宅開工 行館「恊園」舊址變綠地好宅

「台中市東區東勢子好宅新建工程」今天開工，台中市長盧秀燕說，這是她任內第4座社會住宅開工，這座社會住宅特別有意義，地點位於東區東勢子，原來是蔣中正在台中市的行館「恊園」舊址，也當過十軍團指揮官的招待所，但是市有地，長期閒置不用，盤點之後在議會支持下，決定要做社會住宅，將蓋100戶。

東區東勢子社會住宅編列3億3000萬元經費，打造地下2層、地上15層共100多戶，是住宅及具店鋪的「好宅」，解決市民居住問題，預計2023年底完工。盧上任開工的前三座包括：豐原安康段二期、東區尚武段、太平育賢段二期。

東勢子好宅以與環境共生為精神，將老樹與「恊園」遺址串聯，並將傳統三合院「埕」的概念布置於各層住宅。盧秀燕表示，這裡好幾千坪，可以蓋300戶左右，但有5株列冊珍貴老樹，決定保護公園綠地，把社宅面積縮減，只蓋100戶，非常珍貴，入住非常幸福，並規劃610坪綠地，成為鄰里大公園。

盧表示，2022年底以前，台中市政府完工或興建中的社宅高達5008戶，原來上任時僅200戶，前陣子完工600戶，未來2年會推到5008戶，讓青年得到居住正義，但屆時要叫「東勢子」或「恊園」？命名權交給年輕人。

台中市東南區議員邱素貞指出，前市長林佳龍市長任內，積極推動規劃了5000多戶社會住宅，除了豐原安康段、大里光正段、梧棲三民段等，未來還包括北屯東山段、東區東勢子段、北屯太原段、惠來厝段等，很可惜，迄今還未能看到盧市府增加社宅戶數及提出完整的社宅政策，希望盧團隊急起直追。

議員李中說，恊園的老樹是珍貴資產，未來社宅蓋好後，希望住宅工程處能和管委會及住戶充分溝通，讓老樹能夠獲得充份的維護；另外，合作里的居民未來也能夠利用這個優質的老樹空間，都發局與住宅工程處兼顧社宅需求與自然環境資產保護的作法很值得稱許。

台中市都發局表示，台中的好宅針對青壯年、新婚、育幼者在申請承租基準之上，亦有加分的權重，提高青年承租比率，目前青壯年在豐原安康段1期、大里光正1期、南屯精科及太平育賢1期社宅承租率高達8-9成；除了承租上有福利之，好宅也有種子甄選計畫、住民輔導等措施，來厚植青年培力，減輕青年壓力。

都發局說，東勢子段基地原是行館「恊園」舊址，市府團隊提出「環境教育從一棵樹開始」的設計概念主軸，將這一片綠漫入建築的每一角落；結合傳統三合院「埕」的共享概念並予以垂直立體化，讓各層住宅單元都能連結散落各處象徵「埕」的空間，與老樹意象相呼應，編織生態自然共生「埕」市。

東勢子基地鄰接進化路為主要幹道，周邊另銜接力行路、精武路作為連通市區主要進出之通道，交通十分便利及具備多樣化的生活服務性設施。