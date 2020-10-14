搶類出國商機！全家攜手長榮限量推商務艙牛肉麵、米果
全家便利商店瞄準類出國商機，攜手長榮航空，限量推出「長榮空廚商務艙牛肉麵」冷凍調理包、「長榮航空商務艙米果禮盒」，攻宅自煮以及出遊玩零嘴商機，10月16日上午10點起全家店舖LINE群組開放預購。
因為疫情短時間無法出國旅遊，國人宅在家與國旅機會大幅提升，長榮空廚將供應給高級商務艙的牛肉麵製成冷凍包，只要簡單覆熱即可在家享用，推出三款口味，包括「秘製紅燒牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」、「銷魂清燉牛肉麵」等，每個口味售價500元。
此外，全家同步販售機上經典「長榮航空商務艙米果禮盒」，隨手獨立小包方便帶著走，售價199元，限量1萬組。
長榮空廚商務艙牛肉麵、米果禮盒10月16日上午10點起於「全家」店舖LINE群組開放預購，限量售完為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言