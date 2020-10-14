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OECD發布虛擬貨幣稅務報告 多數視為資產課稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

經濟合作發展組織（OECD）10月12日發布虛擬貨幣稅務報告，彙總OECD會員國目前針對虛擬貨幣之相關稅務規範。日本及美國均規範於挖礦取得時即應課徵所得稅、而法國及丹麥則至處分或交易時才課，而澳洲及加拿大之規範則視是否為挖礦者之營業活動而決定所得類別及所得稅課稅時點。

另一方面，各國間針對營業稅課稅規範則較趨一致，如不同虛擬貨幣間、及虛擬貨幣與法定貨幣間之交易多不課徵營業稅。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長郭柏如表示，各國監理機關對加密資產領域的關注日益增加，包括稅課。

報告中OECD針對各式廣泛的加密資產性質予以進一步說明，並調查彙總逾50個會員國目前針對虛擬貨幣之各類課稅（包括所得稅、營業稅及財產稅等）規範。各國制度不盡相同。日本及美國於挖礦取得時即應課徵所得稅，法國及丹麥則至處分或交易時才課，而澳洲及加拿大則視是否為挖礦者之營業活動而決定所得類別及所得稅課稅時點。各國間營業稅課稅規範較趨一致，如不同虛擬貨幣間、及虛擬貨幣與法定貨幣間之交易多不課徵營業稅。

我國金管會於2019年將證券型代幣（Security Token）定調為適用「證券交易法」之有價證券，而財政部隨後發布函令規定此類資產之交易須依據「證券交易條例」課徵千分之一證券交易稅。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務執業會計師陳麗媛提到，現行針對加密資產最常見的處理方法係將其視為一種財產型態而非貨幣，這與我國央行目前見解一致。加密資產的價值常常波動巨大，且可能同時間有多個報價、或因沒有活絡交易而無報價，且記錄不易保存，對於課稅稅基將是一大挑戰。

PwC發布《2020全球加密資產稅務調查報告》及「加密資產稅務指數（Crypto Tax Index）」，郭柏如表示，許多稅務機關發布的指引恐難以因應市場快速變化，根據資誠的觀察，即使是國際上發展相對領先的租稅管轄區，對於金融機構、交易所、資產管理業者或跨國公司等更廣泛的市場參與者，也少有相關指引。

虛擬貨幣 營業稅 所得稅

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