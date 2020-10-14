銀行作業「出包」中油薪資遲到 員工哀鴻遍野

中油員工薪水通常在每月14日凌晨入帳，中南部許多員工今天上班前刷存摺或要領款時，卻發現薪水未入帳，議論紛紛，粗估受影響員工超過萬人。中油公司表示，因為土銀銀行系統作業問題，目前逐步克服，受影響的員工薪水今天中午前可入帳。

一名在中油服務40年的資深員工說，中油發薪水從沒遲到，這次銀行作業「出包」，異常情況相當罕見。

有員工用「哀鴻遍野」形容早上辦公室氣氛，有同仁發現薪水入帳異常，奔相走告問同事是否也遇相同情況，有人急著轉帳還房貸或緊急用途，忍不住心頭一驚或感到納悶「這個月怎麼和往常不同」。

位在高雄的煉製事業部今天上午透過廣播，告訴員工薪水入帳異常原因，要大家安心，很快就能排除，一旦排除會再廣播通知。

一名熟悉入帳作業的中油員工也說，通常每月發薪日前夕，公司就已將薪資撥給各行庫，公司配合的銀行包括台銀、郵局及土銀等，台銀、郵局都沒有狀況，如期在今天入帳，經南部員工反映，公司立即向土銀查證，土銀回覆是系統出狀況正處理中。