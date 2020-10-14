長榮空廚商務艙牛肉麵 全家限量販售
以往必須經過重重通關手續，進入機艙飛上三萬英呎高空才能享用的商務艙美食，現在走入全家大門即可便利享用。長榮空廚與全家便利商店合作，推出三款國人最喜愛的牛肉麵美食，分別為「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」，限量供應僅10,000份。
長榮空廚表示，劉佳振主廚領軍規劃製作的牛肉麵，原先僅以供應機上商務艙及貴賓室使用為主，一向深受旅客喜愛與好評，此次透過「全家」店舖LINE群組限量銷售，將可以讓民眾不用搭機也可以方便享用到機上美食。
長榮空廚擁有生產航餐的雄厚實力和多項國際食品安全認證，也是全世界極少數兼具微生物及液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)實驗室的空廚，從採購物料、烹調、組裝到運送的每一道生產流程無一不以食安為最高原則，嚴格遵循國際衛生標準；此次與全家便利商店合作販售的牛肉麵，也是比照機上餐點的製程以及品管，讓消費者在品嘗美食之餘也能吃得安心。
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