長榮空廚商務艙牛肉麵 全家限量販售

以往必須經過重重通關手續，進入機艙飛上三萬英呎高空才能享用的商務艙美食，現在走入全家大門即可便利享用。長榮空廚與全家便利商店合作，推出三款國人最喜愛的牛肉麵美食，分別為「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」，限量供應僅10,000份。

長榮空廚表示，劉佳振主廚領軍規劃製作的牛肉麵，原先僅以供應機上商務艙及貴賓室使用為主，一向深受旅客喜愛與好評，此次透過「全家」店舖LINE群組限量銷售，將可以讓民眾不用搭機也可以方便享用到機上美食。