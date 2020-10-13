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元太攜手振曜、聯合線上及Kobo等 參與新北e啟讀出未來

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
元太科技攜手新北市推動電子書行動閱讀專案「e啟讀出未來」，協同振曜科技、樂天Kobo協力捐贈總市值近3,000萬元的Kobo Forma電子書閱讀器與電子書。。記者李珣瑛／攝影
元太科技攜手新北市推動電子書行動閱讀專案「e啟讀出未來」，協同振曜科技、樂天Kobo協力捐贈總市值近3,000萬元的Kobo Forma電子書閱讀器與電子書。。記者李珣瑛／攝影

元太（8069）科技今（13）日宣布，攜手新北市政府推動以電子紙為顯示載具的電子書行動閱讀專案「e啟讀出未來」，教育局選定市內13所位於偏遠及5所位於非市區的國中學校，打造18座電子書閱讀器行動圖書館，由元太結合電子紙生態圈夥伴振曜科技、電子書平台樂天Kobo共同合作，協力捐贈506台Kobo Forma電子書閱讀器，與2萬7,830冊電子書，捐贈總市值約2,960萬元。

新北市副市長謝政達表示，感謝6大企業為偏遠地區學校的孩子挹注千萬資源，提供裝載優質課外閱讀書籍的不傷眼電子書閱讀器，讓偏鄉的孩子不受時空限制，隨時享有豐富的閱讀資源，透過廣泛的數位閱讀，強化理解力及培養批判思考與問題解決的能力，期待在科技與閱讀的結合之下，偏遠學校的孩子能打開視野，看到更遠、更遼闊的世界。

元太董事長李政昊表示，元太推動呼應聯合國永續發展目標的SDG4優質教育、SDG3良好健康與福祉的「e啟讀出未來」專案，以「一年一縣市打造電子書行動圖書館」的目標，推動至今已進入至第4年，結合電子書閱讀器的生態圈夥伴的協力貢獻，將電子書閱讀器與豐富電子書的資源回饋給地方學子，專案已獲得各縣市教育單位熱烈的迴響。期望運用電子紙顯示器舒適閱讀不傷眼的核心價值，提供學生專注且健康的數位閱讀體驗，讓學生從一本本電子書的深度閱讀開啟知識大門，進而對社會及世界有更多理解與認識。

「e啟讀出未來」專案所捐贈的電子書閱讀器顯示螢幕採用元太科技所研發製造的電子紙，振曜科技運用其組裝技術，打造電子書閱讀器硬體，而樂天Kobo則是贊助Kobo閱讀器軟體介面，並與出版商接洽公益採購電子書書籍。今年特別感謝出版社夥伴UDN聯合線上、城邦出版集團、時報出版、遠流出版、商周出版，以及環球購物中心，與冠德玉山教育基金會等單位，共同響應支持「e啟讀出未來」專案，分別贊助本次捐贈專案之電子書書籍，為推廣數位閱讀共盡心力。其中，UDN聯合線上精選10本包含環保、植物、食安、交通等環境與社會相關議題書籍，希望透過這些書籍內容，讓國中學生更加了解生活周遭環境與社會現況，進而增進獨立思考判斷力，未來能成為為社會貢獻的一份子。

元太科技攜手新北市推動電子書行動閱讀專案「e啟讀出未來」，協同振曜科技、樂天Kobo協力捐贈總市值近3,000萬元的Kobo Forma電子書閱讀器與電子書。圖為左二為元太董事長李政昊、新北市副市長謝政達（中）。記者李珣瑛／攝影
元太科技攜手新北市推動電子書行動閱讀專案「e啟讀出未來」，協同振曜科技、樂天Kobo協力捐贈總市值近3,000萬元的Kobo Forma電子書閱讀器與電子書。圖為左二為元太董事長李政昊、新北市副市長謝政達（中）。記者李珣瑛／攝影

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