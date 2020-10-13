元太攜手振曜、聯合線上及Kobo等 參與新北e啟讀出未來

元太（8069）科技今（13）日宣布，攜手新北市政府推動以電子紙為顯示載具的電子書行動閱讀專案「e啟讀出未來」，教育局選定市內13所位於偏遠及5所位於非市區的國中學校，打造18座電子書閱讀器行動圖書館，由元太結合電子紙生態圈夥伴振曜科技、電子書平台樂天Kobo共同合作，協力捐贈506台Kobo Forma電子書閱讀器，與2萬7,830冊電子書，捐贈總市值約2,960萬元。

新北市副市長謝政達表示，感謝6大企業為偏遠地區學校的孩子挹注千萬資源，提供裝載優質課外閱讀書籍的不傷眼電子書閱讀器，讓偏鄉的孩子不受時空限制，隨時享有豐富的閱讀資源，透過廣泛的數位閱讀，強化理解力及培養批判思考與問題解決的能力，期待在科技與閱讀的結合之下，偏遠學校的孩子能打開視野，看到更遠、更遼闊的世界。

元太董事長李政昊表示，元太推動呼應聯合國永續發展目標的SDG4優質教育、SDG3良好健康與福祉的「e啟讀出未來」專案，以「一年一縣市打造電子書行動圖書館」的目標，推動至今已進入至第4年，結合電子書閱讀器的生態圈夥伴的協力貢獻，將電子書閱讀器與豐富電子書的資源回饋給地方學子，專案已獲得各縣市教育單位熱烈的迴響。期望運用電子紙顯示器舒適閱讀不傷眼的核心價值，提供學生專注且健康的數位閱讀體驗，讓學生從一本本電子書的深度閱讀開啟知識大門，進而對社會及世界有更多理解與認識。