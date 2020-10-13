快訊

驚！國際足壇巨星C羅確診新冠肺炎 無症狀隔離中

大樂透開出頭獎！獎金1.48億落在台中、台南

法國特福全新氣炸鍋登台 主打會炒菜特色

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
Tefal法國特福全新氣炸鍋登台，號稱胖福鍋訴求會炒菜的特色。記者張義宮／攝影
Tefal法國特福全新氣炸鍋登台，號稱胖福鍋訴求會炒菜的特色。記者張義宮／攝影

Tefal法國特福全新升級氣炸鍋亮麗登台，各路網民號稱「胖福鍋」 成為網路海外代購最夯家電之一，訴求 「會炒菜」的氣炸鍋，獨家的拌炒螺旋槳，一鍋多樣化可包辦60道菜色。

負責銷售的台灣賽博台灣分公司總經理蔡惠茹今(13)日表示，氣炸鍋在台灣掀起一股熱潮，一躍成為廚房家電的大明星。其實全球第一台氣炸鍋 「Tefal法國特福氣炸鍋Actifry」，早在2006年就於歐洲上市，至今受到超過八百萬的家庭喜愛，不僅在歐美市場銷售量年年長紅，還有旅居海外的亞洲消費者專為它設立的「胖福氣炸鍋」中文臉書社團，更是網路代購平台最夯的家電代購品項。

這台風靡歐美多年的特福氣炸鍋即將在台灣上市，預計於2020年10月與台灣消費者首次見面的法國特福氣炸鍋，同步歐美銷售的2020年最新版本一樣，內建獨家拌炒螺旋槳並搭載龍捲風動態熱流科技，讓消費者在使用氣炸鍋料理時不用自行翻面，料理口感還更酥嫩多汁。

蔡惠茹指出，全機包含配件都是在最注重美食文化的法國生產及製造，不只要為台灣消費者帶來全新的料理方式，還要讓消費者在家就能輕易烹煮出世界級的美味口感。煎炒烤烘全方位的胖福鍋，關鍵的內鍋魔術空間，是一鍋多樣化包辦的關鍵。

法國特福身為世界第一的不沾鍋發明家，其氣炸鍋更秉承這項專業技術，打造陶瓷不沾內鍋，讓消費者在烹煮料理時不易黏鍋又容易清洗。有別於傳統抽屜式氣炸鍋的方形空間設計，內鍋擁有25公分大容量，是圓型又寬且深的深煎鍋，兩隻全雞不用切塊也放得下，能夠完整保留食材風味，一次做六人份料理也不是問題。

台灣賽博台灣分公司行銷企劃經理林怡君指出， 內含九種料理行程，消費者根據食材類型就能選擇行程，料理行程內建複雜的時間、溫度、拌炒程式，讓消費者不必研究就能輕易料理出炸薯條、烤全雞、炒飯、鹹酥蝦、三杯雞、烘焙蛋糕、等各式創意料理，放入食材、按下行程按鈕，一鍋全自動包辦。

為了滿足不同的烹煮習慣，消費者也仍然可以自由調整氣炸時間以及溫度。隨鍋附贈60道料理食譜，舉凡炸、炒、煎、烤、煮、烘焙、一鍋兩菜等各種豐富多樣的美味佳餚，都收錄在法國特福精心為台灣消費者設計製作的食譜中。

法國特福氣炸鍋擁有獨家「拌炒螺旋槳」，全自動的拌炒螺旋槳能穩定、平穩地翻面食材，讓食材均勻加熱，不必暫停氣炸手動翻面，還能自動拌炒食材，不管是最受歡迎的家常菜牛肉咖哩，還是高雅的西式牛肝菌燉飯，都能自動翻攪烹煮，不擔心黏鍋底。

特福氣炸鍋共推出兩種不同顏色，「舞滋芭蕾白」和「動滋旋風黑」定價10,900元，「動滋旋風黑」日前已於MOMO購物網和楊桃美食網搶先上市，購買特福氣炸鍋全配組合，包含酥炸籃和烘烤杯，原價14,880元，上市優惠價8,990元。

「舞滋芭蕾白」將於10月底在全台Costco好市多開始販售，百貨公司特福專櫃即日起開放特福氣炸鍋舞姿芭蕾白預購。法國特福提供一年原廠保固，上網登錄再延長一年保固的售後服務保障。

法國特福氣炸鍋擁有獨家「拌炒螺旋槳」，並強調內鍋好清洗。記者張義宮／攝影
法國特福氣炸鍋擁有獨家「拌炒螺旋槳」，並強調內鍋好清洗。記者張義宮／攝影
Tefal法國特福全新升級氣炸鍋亮麗登台，也能做出烤魚的食譜。記者張義宮／攝影
Tefal法國特福全新升級氣炸鍋亮麗登台，也能做出烤魚的食譜。記者張義宮／攝影

法國 家電 代購

延伸閱讀

一機抵多機！法國特福、九陽推多功能氣炸鍋 烤全雞也OK

法國南特史博館不滿中國審查 終止成吉思汗展

外交部：駐法處兩名確診職員已康復上班 全程戴口罩

全國電子周年慶第2波開賣 3大類商品超殺優惠必入手

相關新聞

振曜等三廠捐506台旗艦行動閱讀器 持續佈局彩色閱讀器

電子書閱讀器設計製造廠振曜科技（6143）與E Ink元太科技及電子書領導品牌樂天Kobo今（13）日宣布，共同捐贈50...

千萬打造！這家動物醫院開刀房不輸人類醫院 主人可在旁直播

許多家裡有毛小孩的家人，對於寵物生病也是憂心忡忡，新北市中和有家動物醫院，近六年耗資千萬元打造台灣第一個小動物內視鏡微創...

柏文重回逐季成長動能 明年展店有望加速

旗下有「健身工廠」品牌的柏文健康9月營收續創單月歷史新高，柏文表示，擺脫疫情干擾後，營收已回到逐季成長的軌道，同時看好明...

提前半小時預告降雨 科技部「落雨小幫手」APP上線

科技部國家災害防救科技中心今天宣布「落雨小幫手」APP正式上線，30分鐘內如果所在地區會下雨，民眾手機就能即時收到推播通...

台鐵推動全線道岔PC軌枕化 提升旅客乘車安全及舒適度

交通部台鐵局營運路線遍及全國各區域，目前仍有大量「木枕型道岔」在路線上使用，礙於台灣全島為多雨氣候，經常有連續豪雨致木枕...

振曜、元太、樂天捐電子閱讀器 參與新北e啟讀出未來

電子書閱讀器設計製造公司-振曜科技（6143）與E Ink元太科技（8069）及電子書領導品牌樂天 Kobo 今(13)...

農委會推「農遊台灣」 雄獅旅遊忠孝概念館展台灣魅力

今年4月農委會與雄獅集團攜手「幫農業找通路，幫觀光找出路」區域合作行銷農業百大精品創下佳績，共同為台灣農業盡一份心力，昨...

後疫情時代！中鋼9月穩住獲利模式 榮面到明年

中鋼（2002）自結9月合併營收261億元，連續四個月比前月成長；與去年9月相比，年減幅度9%，為近七個月最大收歛，凸顯...

元太攜手生態圈夥伴 捐贈電子書閱讀器及數位內容

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今(13)日宣布，攜手新北市政府推動以電子紙為顯示載具的電子書行動閱讀專案「e啟讀出...

挺蕉農！新東陽認購1.8公噸A級黑龍蕉

受新冠肺炎疫情影響香蕉外銷訂單銳減，造成產量過剩、蕉農血本無歸，新東陽特別向高雄大寮區採購1.8公噸A級黑龍蕉，即日起於...

東森購物9月營收獲利雙創歷史同期新高 EPS 9.62元

東森（2614）轉投資東森購物公布9月營收20.6億元、年增23%，獲利1.3億元、年增212%，雙創歷史同期新高。

長庚科大護理實作佔40% 還有臨床VR情境應變超實境

醫護人員站在防疫最前線，替全民健康把關，學校紮實訓練格外重要。長庚科技大學校長樓迎統表示，護理系學生大一便已提早接觸產業...

熱門新聞

抓到了！查獲陸資投資大同 金管會重罰2500萬元

鴻海威州廠申請租稅減免遭拒 公司最新聲明來了

北富銀系統大當機爆災情 公司發5點聲明

00878配息會稀釋？回顧那些年配息被稀釋的ETF

台北紡織展開幕　王文淵籲政府鬆綁邊境管制活絡經濟

高嘉瑜舌戰徐國勇 花敬群：有些虛坪離譜 會認真檢討

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。