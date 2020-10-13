法國特福全新氣炸鍋登台 主打會炒菜特色

Tefal法國特福全新升級氣炸鍋亮麗登台，各路網民號稱「胖福鍋」 成為網路海外代購最夯家電之一，訴求 「會炒菜」的氣炸鍋，獨家的拌炒螺旋槳，一鍋多樣化可包辦60道菜色。

負責銷售的台灣賽博台灣分公司總經理蔡惠茹今(13)日表示，氣炸鍋在台灣掀起一股熱潮，一躍成為廚房家電的大明星。其實全球第一台氣炸鍋 「Tefal法國特福氣炸鍋Actifry」，早在2006年就於歐洲上市，至今受到超過八百萬的家庭喜愛，不僅在歐美市場銷售量年年長紅，還有旅居海外的亞洲消費者專為它設立的「胖福氣炸鍋」中文臉書社團，更是網路代購平台最夯的家電代購品項。

這台風靡歐美多年的特福氣炸鍋即將在台灣上市，預計於2020年10月與台灣消費者首次見面的法國特福氣炸鍋，同步歐美銷售的2020年最新版本一樣，內建獨家拌炒螺旋槳並搭載龍捲風動態熱流科技，讓消費者在使用氣炸鍋料理時不用自行翻面，料理口感還更酥嫩多汁。

蔡惠茹指出，全機包含配件都是在最注重美食文化的法國生產及製造，不只要為台灣消費者帶來全新的料理方式，還要讓消費者在家就能輕易烹煮出世界級的美味口感。煎炒烤烘全方位的胖福鍋，關鍵的內鍋魔術空間，是一鍋多樣化包辦的關鍵。

法國特福身為世界第一的不沾鍋發明家，其氣炸鍋更秉承這項專業技術，打造陶瓷不沾內鍋，讓消費者在烹煮料理時不易黏鍋又容易清洗。有別於傳統抽屜式氣炸鍋的方形空間設計，內鍋擁有25公分大容量，是圓型又寬且深的深煎鍋，兩隻全雞不用切塊也放得下，能夠完整保留食材風味，一次做六人份料理也不是問題。

台灣賽博台灣分公司行銷企劃經理林怡君指出， 內含九種料理行程，消費者根據食材類型就能選擇行程，料理行程內建複雜的時間、溫度、拌炒程式，讓消費者不必研究就能輕易料理出炸薯條、烤全雞、炒飯、鹹酥蝦、三杯雞、烘焙蛋糕、等各式創意料理，放入食材、按下行程按鈕，一鍋全自動包辦。

為了滿足不同的烹煮習慣，消費者也仍然可以自由調整氣炸時間以及溫度。隨鍋附贈60道料理食譜，舉凡炸、炒、煎、烤、煮、烘焙、一鍋兩菜等各種豐富多樣的美味佳餚，都收錄在法國特福精心為台灣消費者設計製作的食譜中。

法國特福氣炸鍋擁有獨家「拌炒螺旋槳」，全自動的拌炒螺旋槳能穩定、平穩地翻面食材，讓食材均勻加熱，不必暫停氣炸手動翻面，還能自動拌炒食材，不管是最受歡迎的家常菜牛肉咖哩，還是高雅的西式牛肝菌燉飯，都能自動翻攪烹煮，不擔心黏鍋底。

特福氣炸鍋共推出兩種不同顏色，「舞滋芭蕾白」和「動滋旋風黑」定價10,900元，「動滋旋風黑」日前已於MOMO購物網和楊桃美食網搶先上市，購買特福氣炸鍋全配組合，包含酥炸籃和烘烤杯，原價14,880元，上市優惠價8,990元。