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高端新冠肺炎疫苗研發 獲台灣TFDA補助4.7億元

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

高端疫苗（6547）今（13）日公告，公司於今年8月申請的新冠肺炎次單位疫苗開發計畫，經審查符合衛福部疾病管制署2020至2021年補(捐)助民間團體辦理研發新冠肺炎疫苗計畫補助基準，獲得核定經費補助4億7,219萬元，並於今日完成雙方計畫契約書簽定，疾病管制署將依第一、二期臨床試驗進度里程碑完成之時間，逐項給予核撥經費。

高端表示，新冠肺炎疫苗開發案已於8月31日取得衛福部食藥署有條件核准第一期臨床試驗計畫，9月30日審核同意計畫進行施打受試者，並於10月初於台大醫院正式收納受試者收案施打，一期臨床試驗計畫正進行中，試驗進展與結果將依相關規定公告揭露。

高端指出，取得研發補助資金之挹注對於公司財務及研發有正面之影響，可加速開發COVID-19疫苗，以配合政府緊急使用授權(EUA)時程規劃，及台灣防疫工作之進行，並承諾以優惠條件優先供應台灣政府防疫需求。

疫苗 肺炎

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