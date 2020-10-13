高端疫苗搶頭香 獲疾管署4.7億元臨床補助合約

高端疫苗（6547）今（13）日公告，已獲得疾管署4.7億元臨床補助合約，為國內四家獲疾管署核准進行人體臨床試驗的公司中，首家獲政府補助的公司。

高端公告指出，該公司今年8月申請COVID-19次單位疫苗開發計畫，經審查符合衛福部疾病管制署「109-110年度補(捐)助民間團體辦理研發COVID-19疫苗計畫」補助基準，獲得核定經費補助4億7,219萬元，並於今日完成雙方計畫契約書簽定，疾病管制署將依第一、二期臨床試驗進度里程碑完成之時間，逐項給予核撥經費。

高端指出，公司的COVID-19疫苗開發案，於8月31日取得衛福部食藥署有條件核准第一期臨床試驗計畫，9月30日審核同意計畫進行施打受試者，並於10月初於台大醫院正式收納受試者收案施打，一期臨床試驗計畫正進行中，試驗進展與結果將依相關規定公告揭露。

高端強調，取得研發補助資金之挹注對於本公司財務及研發有正面之影響，公司取得衛福部疾管署核定研發經費補助，加速開發COVID-19疫苗，以配合政府緊急使用授權(EUA)時程規劃，及台灣防疫工作之進行。這項補助計畫，需在明年6月底之前完成二期臨床試驗。