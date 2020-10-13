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慧智鎖定市場基因檢測需求 續拓展檢測服務版圖

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

位居國內基因檢測領先地位的慧智基因（6615）公告9月營收為4013萬元，1-9月累計營收達3.65億元。因應政府與社會對精準醫療的重視，慧智基因也分別於今年3月、7月推出了兩項全新檢測服務，期待創造國內更完善的精準基因檢測環境，並擴大企業的基因檢測版圖。慧智基因總經理洪加政表示，為了讓新生兒的基因檢測服務與市場更完整，此次新增的藥物過敏基因檢測，可望帶動公司獲利再成長。

慧智基因業務主要著重在生殖醫學檢測、產前-孕前檢測、新生兒檢測、癌症基因檢測等，在台與超過400間的醫療院所進行合作，並具有1,000種以上基因異常檢測的研發技術實力，基因檢測營收占比為100%，為台灣基因檢測領導品牌。因應基因檢測市場需求，提供更全面的基因檢測服務，慧智基因分別於今年3月1日上市「慧智新生兒基因檢測」與7月20日上市「慧智癌風險」等產品，強化慧智基因於基因檢測市場的領先地位。

根據藥害救濟基金會的統計資料顯示，2019年全國藥物不良反應通報件數超過1.5萬件，為避免因藥物過敏引發的副作用與後遺症，「慧智新生兒基因檢測」不只針對多種基因疾病進行檢測，也可以檢測出藥物過敏基因，提前進行用藥預防。慧智基因總經理洪加政表示，為了讓新生兒的基因檢測服務與市場更完整，這一次新增的藥物過敏基因檢測，樂觀期待此項產品可以帶動公司獲利成長。

市場研究公司Frost & Sullivan機構指出，2025年全球精準醫療市場規模預期將達新台幣4兆元，加上台灣癌症精準醫療時代的來臨，針對遺傳性癌症基因進行檢測的新產品「慧智癌風險」也於今年推出。

洪加政提到，截至2019年癌症仍位居台灣十大死因的第一名，隨民眾對於健康的重視度提升，相信提前掌握罹癌風險、進行隱性風險預防的需求也會逐漸增加。他也強調，基因檢測的海內外市場不斷再擴大，各類型的服務模式也持續增加，而慧智基因的目標也持續拓展更全方位的檢測技術，希望可在海內外打造基因檢測的一站式服務平台。

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