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振曜等三廠捐506台旗艦行動閱讀器 持續佈局彩色閱讀器

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

電子書閱讀器設計製造廠振曜科技（6143）與E Ink元太科技及電子書領導品牌樂天Kobo今（13）日宣布，共同捐贈506台旗艦型機種的Kobo Forma電子書閱讀器及27,830冊電子書予新北市政府共同推動《e啟讀出未來》的電子書行動閱讀專案。

今年的《e啟讀出未來》專案活動中，振曜科技、元太科技及樂天 Kobo展現各家企業的優勢，由振曜科技專責閱讀器設計製造及硬體組裝搭配元太的電子紙面板，再加上樂天Kobo 提供閱讀器軟體介面以及與出版商接洽公益採購電子書書籍，結合新北市推廣閱讀的教育理念，將推動數位閱讀的目標族群擴大延伸至國中學生，期能為培養青年學子的閱讀習慣及體驗數位閱讀帶來最大的效益。

自2017年起，振曜科技便持續與供應鏈夥伴們投入深耕閱讀的公益專案活動，總經理馬茂峯表示，要提高學生主動閱讀的興趣與意願，就要利用科技產品特性和學習做有效率的結合；類3C 裝置的電子書閱讀器具備 ”護眼”及 “培養專注閱讀”的優點且能吸引學生使用，由閱讀器來扮演課後陪讀及紓解課業壓力的角色，相信更能讓年輕的學生族群們能夠自發性地對閱讀產生興趣，進而累積廣泛且大量的閱讀基礎，有助於強化青年學子們的理解力及邏輯思考力，也希望藉由閱讀習慣的養成，奠定終身學習能力。

已推廣第四年的《e啟讀出未來》活動，今年在新北市教育局的協助規劃下，受贈的學校選定市內13所位處偏遠地區的國中，例如：欽賢國中、烏來國中、平溪國中等校，以及5所位於非市區的國中學校，如深坑國中、尖山國中等校，總計打造18座電子書閱讀器行動圖書館；本次專案總共捐贈 506 台電子書閱讀器，每台閱讀器均已預先裝載55本適合國中學子們閱讀的中英文課外書籍，共計有27,830冊圖書館採購授權模式的電子書，以公閱價計算電子書價格，總捐贈價值約為2,960萬元。

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