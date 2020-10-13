台鐵推動全線道岔PC軌枕化 提升旅客乘車安全及舒適度

交通部台鐵局營運路線遍及全國各區域，目前仍有大量「木枕型道岔」在路線上使用，礙於台灣全島為多雨氣候，經常有連續豪雨致木枕長期浸泡潮濕，較易腐朽脆弱，形成路線弱點，同時受列車載重衝擊，需頻繁維修。惟抽換岔枕作業不易，且部分路線段地處偏遠，更增加維修作業及成本負擔。

目前台鐵路線上的道岔共計3,639套，已抽換為PC枕型道岔計1,362套，合成枕型道岔計12套，抽換完成率已近四成。剩餘木枕型道岔共計2,265套，預計於2025年以前全數完成抽換作業。

在列車班次日漸密集且提速運轉趨勢下，台鐵局在交通部支持下，持續積極推動「鐵路行車安全改善六年計畫」及「台鐵軌道結構安全提升計畫」，規劃將全線「木枕型道岔」更換為更耐用的「PC枕型道岔」，抽換完成後可提升軌道強度、延長使用年限、降低軌道維修頻率及成本，另可提升列車通過道岔之平穩度及乘車舒適性。