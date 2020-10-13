台北紡織展開幕　王文淵籲政府鬆綁邊境管制活絡經濟

2020台北紡織展（TITAS）今開幕，對於今年景氣，紡拓會董事長王文淵表示，紡織業受到疫情衝擊相當嚴重，呼籲政府儘快適度開放國際商業活動，要有限度的鬆綁邊境管制，才能確保產業持續營運，讓台灣渡過危機。

王文淵表示，美中對立與新冠肺炎疫情升溫，對台灣帶來非常大的衝擊及挑戰，尤其疫情對經濟的影響，遠遠超過2008年金融海嘯，比預期還嚴重，商業活動幾乎全面停滯，因此期許政府審慎面對，但也應該兼顧防疫要求與經濟發展。

對於近來台幣強勢升值，紡拓會名譽董事長徐旭東認為，台幣升值對出口有影響，央行如果干涉匯率，又會影響其他國家對台灣的觀感，台灣經濟還算不錯，防疫有成，而國際資金來台灣停留，是很自然的事情，雖然對出口不是很友善。

但徐旭東也強調，雖然匯率衝擊了出口，因此更需要研發、環保，讓匯率不要影響紡織產業太多，紡織展提供了很多創新材料，以這個角度來說，可以一定程度的抵消匯率升值，也事件在追求的最大目標。

徐旭東也認為，包含口罩、防護衣、隔離衣等防疫物品，都還有很多國家是缺乏的，因此防疫仍會是紡織業最重要的題材。