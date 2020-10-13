農委會推「農遊台灣」 雄獅旅遊忠孝概念館展台灣魅力

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
雄獅旅遊忠孝概念館外牆換上「AGRO TOUR 農遊臺灣」巨型新衣，展現台灣農、林、漁、牧的富饒意象。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊忠孝概念館外牆換上「AGRO TOUR 農遊臺灣」巨型新衣，展現台灣農、林、漁、牧的富饒意象。圖／雄獅旅遊提供

今年4月農委會雄獅集團攜手「幫農業找通路，幫觀光找出路」區域合作行銷農業百大精品創下佳績，共同為台灣農業盡一份心力，昨(12)日在雄獅旅遊忠孝概念館外牆再度換上「AGRO TOUR 農遊臺灣」巨型新衣，展現這片土地上農、林、漁、牧的富饒意象，傳達休閒農業體驗是傳承延續農村文化的重要力量。

為響應農委會六級產業化政策，雄獅集團也運用時節特色，持續推廣多元的農遊行程，如「來去農場住一晚」系列遊程，結合飛牛牧場、龍雲農場、香格里拉農場、大坑農場、布農部落、台一生態農場、兆豐農場等七家國內知名休閒農場，推出一系列結合農事體驗、田園美食、採果體驗的行程，讓久居都市的旅客住宿於農場之中，避開人群享受大自然的新鮮空氣與慢活旅程，推出以來深受消費者青睞。

此外，雄獅集團旗下的「雄獅嚴選Lion Select」也力推銷售優質花卉生鮮和百大農業精品，並以雄獅忠孝概念店為示範店，打開臺灣農業與旅遊產業產銷通路合作新局。

為了歡慶台灣休閒農業發展20週年，並讓國人親蒞台灣農業轉型和創新的過程，農委會特別在11月27日∼29日於台北華山文創園區大草原，即將盛大舉辦「農巨人的國度」奇幻饗宴。

農委會表示，休閒農業是把國人與土地、農產業、歷史文化緊密連結的重要政策，更具有多重的教育意義。今年全台休閒農業產業雖深受疫情衝擊，但農委會除了提出貸款免息、減免水電措施、發放農遊券振興農遊市場外，同時也規劃輔導休閒農場和田媽媽進行場域改善、服務創新，以及開發創新農業體驗活動和伴手商品，循序漸進的以工作坊與陪伴輔導方式，要求業者提升整體服務品質，打造安心安全又豐富有趣的綠色農村與農場，成為民眾疫後出遊的好選擇。

同時，也進一步提出「5G健康遊、放心玩農場」概念，包含Goodplace環境好自然、Goodfood食材好新鮮、Goodfun體驗好有趣、Goodfriend農民好友善，來到農場玩帶給大家Goodtime的歡樂好時光，讓民眾更加認識和支持休閒農業產業，並藉此鼓勵業者朝在地特色、綠色永續的經營模式繼續努力。

農業 雄獅 農委會

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