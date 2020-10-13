後疫情時代！中鋼9月穩住獲利模式 榮面到明年

中鋼（2002）自結9月合併營收261億元，連續四個月比前月成長；與去年9月相比，年減幅度9%，為近七個月最大收歛，凸顯後疫情時期中鋼逐步走出低潮期，後續將倒吃甘蔗漸入佳境。

法人表示，隨著鋼價連續調漲，中鋼8月由虧轉盈，9月仍穩住獲利模式，榮面將延續到明年。

中鋼財務副總楊岳崑指出，昨天是公布9月合併營收，具體的獲利金額要等結算後會再公告，但觀察多項綜合數據，9月的盈餘應該仍是正數，理論上賺錢沒有問題。

楊岳崑說，目前國際鐵礦行情維持在高點，煤磺處於漲勢，觀察大陸十一長假之後的鋼市持續向上走，最近鞍鋼11月平盤，雖然寶鋼熱軋底材每公噸小跌人民幣100元，主因在於寶鋼前波漲幅大，加上開盤靈活，可月盤、可周盤或雙月盤，適度修正有利長遠發展。

楊岳崑表示，受到疫情影響，今年集團子公司財務狀況有待提升，鋼鐵事業體包括中鴻（2014）、中龍都積極努力中，子公司中碳（1723）則因年初石油價格大跌、石化副產品進到低迷期，中鋼運通也受到波羅的海指數大幅下修衝擊，整個集團子公司與去年相比都感受到壓力。