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元太攜手生態圈夥伴 捐贈電子書閱讀器及數位內容

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
元太、振曜及Kobo捐贈近3000萬電子書閱讀器及數位內容予新北市。圖/業者提供
元太、振曜及Kobo捐贈近3000萬電子書閱讀器及數位內容予新北市。圖/業者提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今(13)日宣布，攜手新北市政府推動以電子紙為顯示載具的電子書行動閱讀專案「e啟讀出未來」，教育局選定市內13所位於偏遠及5所位於非市區的國中學校，打造18座電子書閱讀器行動圖書館，由元太科技結合電子紙生態圈夥伴振曜科技、電子書平台樂天Kobo共同合作，協力捐贈506台Kobo Forma電子書閱讀器，與27,830冊電子書，捐贈總市值約新台幣2,960萬元。

新北市副市長謝政達表示：「感謝6大企業為偏遠地區學校的孩子挹注千萬資源，提供裝載優質課外閱讀書籍的不傷眼電子書閱讀器，讓偏鄉的孩子不受時空限制，隨時享有豐富的閱讀資源，透過廣泛的數位閱讀，強化理解力及培養批判思考與問題解決的能力，期待在科技與閱讀的結合之下，偏遠學校的孩子能打開視野，看到更遠、更遼闊的世界。」

有鑑於108課綱的實施更注重培育學生的閱讀素養，國中學校在傳統知識教學之外，並引導學生透過廣泛的閱讀基礎，強化理解力，並培養系統性思考、批判與解決問題能力。因此，由元太科技所發起的「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館專案，今年與新北市政府合作，將推動數位閱讀的目標族群向上延伸至國中學子，提供裝載優質課外閱讀書籍的不傷眼電子書閱讀器贈與新北市18所國中學校，期能為國中學生更增添提升核心素養的閱讀資源。

E Ink 元太科技董事長李政昊表示：「元太科技長期致力於社會公益活動，我們推動呼應聯合國永續發展目標 (The Sustainable Development Goals，SDGs)之SDG4優質教育、SDG3良好健康與福祉的『e啟讀出未來』專案，以『一年一縣市打造電子書行動圖書館』的目標，推動至今已進入至第4年，結合電子書閱讀器的生態圈夥伴的協力貢獻，將電子書閱讀器與豐富電子書的資源回饋給地方學子，專案已獲得各縣市教育單位熱烈的迴響。我們期望運用電子紙顯示器舒適閱讀不傷眼的核心價值，提供學生專注且健康的數位閱讀體驗，讓學生從一本本電子書的深度閱讀開啟知識大門，進而對社會及世界有更多理解與認識。」

今年「e啟讀出未來」專案將捐贈予新北市政府的506台電子書閱讀器，每台電子書閱讀器均已預先裝載55本適合國中學生閱讀的中英文課外書籍。在新北市教育局的規劃下，將分配至18所國中學校，包括13所位於偏遠地區國中，例如：欽賢國中、烏來國中、平溪國中等，以及5所位於非山區也非市區國中學校，如深坑國中與尖山國中等校。

振曜科技總經理馬茂峯表示：「要提高學生主動閱讀的興趣與意願，就要利用科技產品特性和學習做有效率的結合；類3C 裝置的電子書閱讀器具備『護眼』及『培養專注閱讀』的優點且能吸引學生使用，由閱讀器來扮演課後陪讀及紓解課業壓力的角色，相信更能讓年輕的學生族群們能夠自發性地對閱讀產生興趣，進而累積廣泛且大量的閱讀基礎，有助於強化青年學子們的理解力及邏輯思考力，也希望藉由閱讀習慣的養成，奠定終身學習能力。」

樂天Kobo營運本部長周立涵表示：「樂天Kobo積極推廣數位閱讀，尤其在資訊科技時代下，電子書與閱讀載具的結合，更能帶給學生在閱讀上的便利性，養成隨時隨地閱讀的興趣，進而提升學生閱讀的核心能力。此次於專案捐贈的電子書閱讀器，預先載入55本書，其中囊括中、英文經典小說、台灣史地、社會議題等書籍，讓學生們能從同一個裝置，感受多元的閱讀體驗。」

「e啟讀出未來」專案所捐贈的電子書閱讀器顯示螢幕採用E Ink 元太科技所研發製造的電子紙，振曜科技運用其組裝技術，打造電子書閱讀器硬體，而樂天Kobo則是贊助Kobo閱讀器軟體介面，並與出版商接洽公益採購電子書書籍。今年特別感謝出版社夥伴UDN聯合線上、城邦出版集團、時報出版、遠流出版、商周出版，以及環球購物中心，與冠德玉山教育基金會等單位，共同響應支持「e啟讀出未來」專案，分別贊助本次捐贈專案之電子書書籍，為推廣數位閱讀共盡心力，其中，UDN聯合線上精選10本包含環保、植物、食安、交通等環境與社會相關議題書籍，希望透過這些書籍內容，讓國中學生更加了解生活周遭環境與社會現況，進而增進獨立思考判斷力，未來能成為為社會貢獻的一份子。

本次專案所捐贈的506台電子書閱讀器及27,830冊圖書館採購授權模式的電子書，以公閱價計算電子書價格，總捐贈價值約為新台幣2,960萬元。

元太、振曜及Kobo捐贈近3000萬電子書閱讀器及數位內容予新北市。圖/業者提供
元太、振曜及Kobo捐贈近3000萬電子書閱讀器及數位內容予新北市。圖/業者提供

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