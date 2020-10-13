長庚科大護理實作佔40% 還有臨床VR情境應變超實境

醫護人員站在防疫最前線，替全民健康把關，學校紮實訓練格外重要。長庚科技大學校長樓迎統表示，護理系學生大一便已提早接觸產業，不僅定期安排醫院行政長、護理長現身說法，更重要的是，課程安排高達40%是實作課程，再透過臨床技能中心VR情境案例的應變訓練、病房實習的實戰經驗，學生畢業前就能養成紮實的職場即戰力。

樓迎統分析，護理系的學生必須比文、理學院的學生更早接觸產業，理由很簡單，醫護人員前線工作壓力非常大，若能從中了解自己適應性、抗壓力，才能降低做1個月就辭職的窘境；護理相關科系「產學合作」顯得特別重要，提早接觸臨床，能認清適不適合這行業的事實，也是無縫接軌、進入職場的捷徑，若是實習表現出色，還沒畢業就被大型醫院延攬了。

為縮短學用落差，今年，1111人力銀行成立「產學平台」，集結全台灣大專校院教授、學者，挖掘學界新星人才，培育搭配實作，協助產業與學界搭起合作橋樑，及早訓練人才，消弭長久以來畢業即失業的隱憂。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，企業求才若渴，教學內容與職場緊密連結已是未來趨勢，辦學是以人力資源為思考、職場人才銜接為初衷，大學4年所學的絕對是「十足實用性」，以降低學生的就業焦慮。

長庚科大設有臨床技能中心，將技能知識、課本理論整合成情境教學，並以進階版的假人，開發出逾10個VR情境案例，讓學生感受到當醫療發生狀況、心電圖停了，現場要如何因應；長庚科大護理系也有公費生，10家醫院透過篩選，願意付學費，不僅提供實習機會，畢業工作也有保障，留住率非常高。

學校與產業密切接觸，促成更多火花。樓迎統舉例，今年新冠肺炎疫情，有廠商積極開發中藥補品相關配方，委託長庚科技大學所設的中草藥研究中心以及食品暨化妝品安全研究中心分析成分，對保健營養系的學生來說，是很好的學習機會，在老師領導下，學生透過分析成分、了解生物活性、功能、甚至進入動物實驗，就是一堂寶貴的實務課程。