快訊

不打不成器？教養或兒虐，父母懲戒權的一線間

新北汐止鐵道旁民宅冒熊熊大火 濃煙竄天影響國道視線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長庚科大護理實作佔40% 還有臨床VR情境應變超實境

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
協助評估及預防肌少症。 圖／長庚科大提供
協助評估及預防肌少症。 圖／長庚科大提供

醫護人員站在防疫最前線，替全民健康把關，學校紮實訓練格外重要。長庚科技大學校長樓迎統表示，護理系學生大一便已提早接觸產業，不僅定期安排醫院行政長、護理長現身說法，更重要的是，課程安排高達40%是實作課程，再透過臨床技能中心VR情境案例的應變訓練、病房實習的實戰經驗，學生畢業前就能養成紮實的職場即戰力。

樓迎統分析，護理系的學生必須比文、理學院的學生更早接觸產業，理由很簡單，醫護人員前線工作壓力非常大，若能從中了解自己適應性、抗壓力，才能降低做1個月就辭職的窘境；護理相關科系「產學合作」顯得特別重要，提早接觸臨床，能認清適不適合這行業的事實，也是無縫接軌、進入職場的捷徑，若是實習表現出色，還沒畢業就被大型醫院延攬了。

為縮短學用落差，今年，1111人力銀行成立「產學平台」，集結全台灣大專校院教授、學者，挖掘學界新星人才，培育搭配實作，協助產業與學界搭起合作橋樑，及早訓練人才，消弭長久以來畢業即失業的隱憂。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，企業求才若渴，教學內容與職場緊密連結已是未來趨勢，辦學是以人力資源為思考、職場人才銜接為初衷，大學4年所學的絕對是「十足實用性」，以降低學生的就業焦慮。

長庚科大設有臨床技能中心，將技能知識、課本理論整合成情境教學，並以進階版的假人，開發出逾10個VR情境案例，讓學生感受到當醫療發生狀況、心電圖停了，現場要如何因應；長庚科大護理系也有公費生，10家醫院透過篩選，願意付學費，不僅提供實習機會，畢業工作也有保障，留住率非常高。

學校與產業密切接觸，促成更多火花。樓迎統舉例，今年新冠肺炎疫情，有廠商積極開發中藥補品相關配方，委託長庚科技大學所設的中草藥研究中心以及食品暨化妝品安全研究中心分析成分，對保健營養系的學生來說，是很好的學習機會，在老師領導下，學生透過分析成分、了解生物活性、功能、甚至進入動物實驗，就是一堂寶貴的實務課程。

何啟聖表示，企業早已將求才觸角延伸到大專院校，除了台塑集團關係企業長庚醫院外，還包括遠東集團、大同公司等，企業支持辦學，替企業預先延攬人才。

光澤醫美集團捐贈產學合作設備。 圖／長庚科大提供
光澤醫美集團捐贈產學合作設備。 圖／長庚科大提供
側睡止鼾枕。 圖／長庚科大提供
側睡止鼾枕。 圖／長庚科大提供
校園徵才。 圖／長庚科大提供
校園徵才。 圖／長庚科大提供

護理 長庚 職場

延伸閱讀

金門五所國中親師赴桃園新生醫專 為學子籌謀進路

癌症患者重生熱情的家 蓊鬱綠植療癒護理空間

金曲31／拿下年度歌曲！阿爆「Thank You感謝」向護理人員致意

台灣板金協會推「二代共學」 助攻產業創新局

相關新聞

長庚科大護理實作佔40% 還有臨床VR情境應變超實境

醫護人員站在防疫最前線，替全民健康把關，學校紮實訓練格外重要。長庚科技大學校長樓迎統表示，護理系學生大一便已提早接觸產業...

環泥子公司 間接打入蘋果鏈

環泥在科技領域布局再上層樓。環泥旗下100%持股的子公司利永環球科技公司擁有壓力感測技術，近期獲台積電上游半導體設備供應...

台南幫 啟動第四代接班

環泥今年啟動接班，台南幫第四代長子侯智升7月成為新總座。由於侯智升的電子電機背景與專長，外界看好其主掌大權，未來環泥的科...

加入COVAX買疫苗仍有疑慮 官方採購策略恐轉彎

政府新冠疫苗採購計畫趕不上變化，衛福部長陳時中上月宣布已和新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，但無法確定何時取得...

航空貨運價飆升 下周漲三成

華航、長榮航9月營收仍靠航空貨運支撐，航空貨運成為主要的營收來源；貨攬業界透露，第4季是旺季，航空業者宣布，10月19日...

東洋奪德國新冠疫苗代理權 首批最快下季運送來台

新冠疫苗供應異軍突起，台灣東洋昨（12）日宣布，已取得德國BioNTech（BNT）新冠疫苗台灣代理權，該疫苗預計年底前...

受惠空運價上漲 華航、長榮航Q3獲利有望成長

華航、長榮航第2季獲利寫下全球航空業奇蹟後，隨著前三季營收數字公布，兩家國航公司第3季獲利表現仍有想像空間，市場推估，華...

不畏疫情 和泰估車市規模衝高

車市龍頭和泰車董事長黃南光昨天宣布，不受疫情影響，台灣車市需求仍然有強勁表現，和泰新車Corolla Cross上市，市...

智慧經營／台灣茉愛多創辦人吳宗憲 綜藝天王創新 學習賈伯斯

縱橫台灣演藝圈超過30年、同時也是台灣茉愛多等多家企業創辦人的本土綜藝天王（Local King）吳宗憲（憲哥），儘管工...

女力菁英學堂／女性自強 打破玻璃天花板

後疫情時代，企業紛紛重啟以因應市場的劇變，重新調整產品服務，檢視企業競爭的體質，性別平權更成為愈來愈重要的全球議題。

商業興觀點／柬埔寨風電商機與挑戰

隨著全球對可再生能源需求成長的趨勢下，東南亞各國政府也紛紛投入開發可再生能源，且將其視為未來電力供應新生力軍。再生能源不...

行銷望遠鏡／廣告四類型 要貼近產品

廣告的本質是一門科學，廣告表現方式則帶有藝術的成分。廣告學原理與原則，具有放諸四海皆準的特性，讓廣告人創作廣告時有所遵循...

熱門新聞

國安基金達成護盤任務 決定退場

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

錢難賺！他薪資5萬每月所剩無幾 消費習慣曝光讓網友看傻眼

國安基金這波護盤 賺了2.1億元

東洋取得德國新冠肺炎疫苗有條件授權書

iPhone 12發表後供應鏈續漲？郭明錤曝關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。