蘇貞昌：國家影視聽中心二期計畫 中央負擔全額經費

行政院長蘇貞昌今（12）日至新北市視察「國家電影及視聽文化中心新莊一期場館」，當場宣布未來二期計畫經費將由中央全額負擔，一期場館預計在明(110)年2月完工，盼中央與地方合作，加速完成國家影視聽中心，讓世界看到台灣的文化水準及對文化的重視。

蘇揆表示，當年這塊興建地的草比人高、荒廢一片，台北縣政府開始規劃整建，要將電影中心設在此地，在他擔任縣長後，十多年前行政院長任內所核定的計畫，也要把國家電影設在這裡，只是後來人事更迭、物換星移，政黨輪替，該計畫被撤銷。

蘇揆說，今天他到這裡來，看的不僅是一個建築即將完成，其實是看著自己生命的歷程，以及自己的理想實現是如此好事多磨，但無論如何，台灣需要電影中心、有片庫，才不會將前人努力、智慧辛苦結晶及投入感情的片子，毀在空氣及歲月裡。

蘇揆表示，稍早視察國家電影及視聽文化中心樹林片庫，看到國家的片庫不僅是租來的，且在工業區裡分成15個地方，工作人員甚至要在充滿撲鼻酸味的環境，一寸一格地修復影片，雖頗為汗顏，但來到國家影視聽中心新莊一期場館後，也很高興經過新北市政府與中央的努力，國家電影及視聽文化中心新莊一期場館將在明年2月完成。

蘇揆強調，國家影視聽中心二期計畫部分，包含專業典藏片庫、影視聽文化資產典藏修復及數位化等極為重要，要與時間賽跑，且須將該計畫善加完成。蘇揆宣布二期經費未來將由中央負擔，請文化部長李永得大力進行，國家影視聽中心董事長藍祖蔚、執行長王君琦更要加油，希望相關計畫在審查時，儘快加速腳步。

蘇揆表示，國家影視聽中心二期計畫不僅要依此原則來核定，應要加強的，也要整體規劃與加強，希望能夠讓電影文化中心、片庫及未來數位化，讓國人同胞、電影人、文化人及孩子，都能在這裡看到過去、把握現在，更憧憬未來。

蘇揆也請新北市長侯友宜協助相關行政工作，如執照或土地相關事宜，希望讓國家影視聽中心二期計畫儘速啟動。此外，蘇揆表示，樹林片庫相關作業計畫，包括改善典藏環境、空調調控及搬遷等，也應儘快進行。