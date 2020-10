中華車會公益勸募推四計畫 守護偏遠孩童上學交通安全

致力於推動道路安全的非營利組織社團法人中華車會(Chinese Taipei Automobile Federation, CTAF)」,引進多項國際汽車聯盟FIA與聯合國推動的計畫,交通安全的推廣不能只依靠政府,更需要有來自民間的力量一起投入,中華車會公益勸募四計畫。

中華車會近期獲交通部、衛福部等單位支持,獲准推出公益勸募「This is My Street道路安全宣導與安全駕駛計畫」,中華車會表示,引進多項國際汽車聯盟FIA與聯合國推動的計畫,持續在台推出公益勸募「This is My Street道路安全宣導與安全駕駛計畫」。

其中首次在台實施的iRap(International Road Assessment Programme)校園星級評鑑系統,希望透過各界的愛心捐款,為全台偏遠地區校園進行周遭道路大體檢,以符合聯合國標準,目標需達iRap評鑑三顆星,讓台灣的孩童在上下學途中更安全。