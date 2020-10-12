中華車會公益勸募推四計畫 守護偏遠孩童上學交通安全
致力於推動道路安全的非營利組織社團法人中華車會（Chinese Taipei Automobile Federation, CTAF）」，引進多項國際汽車聯盟FIA與聯合國推動的計畫，交通安全的推廣不能只依靠政府，更需要有來自民間的力量一起投入，中華車會公益勸募四計畫。
中華車會近期獲交通部、衛福部等單位支持，獲准推出公益勸募「This is My Street道路安全宣導與安全駕駛計畫」，中華車會表示，引進多項國際汽車聯盟FIA與聯合國推動的計畫，持續在台推出公益勸募「This is My Street道路安全宣導與安全駕駛計畫」。
其中首次在台實施的iRap（International Road Assessment Programme）校園星級評鑑系統，希望透過各界的愛心捐款，為全台偏遠地區校園進行周遭道路大體檢，以符合聯合國標準，目標需達iRap評鑑三顆星，讓台灣的孩童在上下學途中更安全。
中華車會公益勸募推出四計畫，首先計畫一，中華車會道安大使林佳龍拍攝道路安全宣導海報，計畫二中規劃安全駕駛營，提昇台灣民眾正確駕駛觀念與技巧；公益勸募計畫之三，內輪差安全講習，結合交通警察大隊與國中小學安排內輪差認知課程；公益勸募計畫之四，iRap道路安全評鑑計畫，根據聯合國永續發展計畫，2030年前全球校園達三顆星級。
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