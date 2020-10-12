健飲新科技老茶滴雞精萃取粉上市 搶攻防疫養顏商機

優思資文創設計公司與台中老字號餐廳「元園廖媽媽的店」客家菜，今(12)日舉行新產品發表會，宣布攜手推出「老茶滴雞精健康養顏精華飲」萃取粉，強調這項健飲新科技，防疫又養顏。

元園廖媽媽的店主廚廖國智，展現20年客家餐飲好手藝，現場示範老茶滴雞精萃取粉如何沖泡，與各企業主分享，更製作了老茶滴雞精融合台灣經典東方美人茶的果凍來共享，現場沖泡今年剛得獎的40年凍頂老茶，讓不少飲茶的老饕滿載而歸。

廖國智表示，由於本身對茶的熱愛與對料理的熱忱，才有今天老茶滴雞精萃取粉的概念誕生。

目前任職弘光科大餐旅管理系助理教授的廖國智，深感現代人對台灣茶的既定印象只有熱飲，對年輕人來說，覺得茶只有老人家才會喝，而市面上手搖飲的茶葉大多又來路不明，添加許多糖分，對身體來說實在是身體的負擔。

廖國智強調，台灣烏龍茶不但有豐富的兒茶素，又具有抗氧化、抗老化等多重功效，陳年的老茶甚至還有對身體有益的沒食子酸，一般人鮮少知道，很可惜。

廖國智於一年前，開始與優思資文創設計旗下的台灣精品茶品牌「Kies thee」合作，經營有機無毒的梨山高山茶園，清楚掌控茶葉的來源、保存與製程。

這次共同研發的老茶滴雞精，全部原料來源都是採用自然陳放20年以上的台灣無毒老茶，經一系列的凍乾萃取技術加工製作而成，以傳統滴雞精為基底，結合台灣傳統陳年烏龍老茶的歲月茶韻，揉淬到滴雞精風味上，再加上漢方中藥材的調和。

廖國智說，這股開發的動力，讓他與元園廖媽媽的店，就像跟消費者重談一場戀愛一樣愉悅。

優思資文創總經理陳袽琪表示，當初與廖國智合作開發的起源，是看到無毒商品已成全球趨勢；近年來許多優質茶農辛苦栽種的茶葉，卻得面對出口檢驗等層層費用，一般農民實在無力負擔，尤其台灣人口老化，許多二代更是不願意回鄉接手。

陳袽琪指出，當雙方成功研發出老茶滴雞精產品，品嚐第一口時，不但老茶內蘊豐富的烏龍茶香氣令人心情愉悅，不油膩清新口感，更像喝煲湯一樣的柔順，因此迫不急待要與國人分享這個創舉。