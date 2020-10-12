世界巧克力大賽 長榮桂冠酒店、長榮空廚奪亞太區金牌

長榮集團旗下的長榮桂冠酒店及長榮空廚，首度參加素有「巧克力界奧斯卡」美名的「2020世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA），即以黑馬之姿勇奪亞太區二金、二銀、二銅等六個獎項，此次競爭激烈的亞太區參賽作品高達883件，分別來自14個國家共計148 家業者，在世界各國業界專家評審團的嚴格盲測評比下，歷時兩個月，得獎名單於本月9日出爐，並於屏東舉辦頒獎典禮。

今年飯店及空廚業者受到疫情影響甚鉅，但長榮桂冠酒店及長榮空廚卻沒有因此而懈怠，反而更積極研發新產品並創造新商機，透過定期不設限的創意品評會，激發廚師潛能，今年也首度雙雙角逐世界巧克力大賽；長榮集團這次可以說是非巧克力專賣店 卻初試啼聲一鳴驚人。

世界巧克力大賽（International Chocolate Awards, ICA）始於2012年，全球分成亞太區、比利時、美洲區、法國、英國等十幾個區域進行評選，選出區域代表後再進行全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準最嚴謹的巧克力賽事。

亞太區向來高手雲集，並有多隊金牌常勝軍與賽，此次長榮桂冠酒店及長榮空廚在距離交件不到一個月的時間內組隊報名，以融合台灣在地食材的風味巧克力，初試啼聲即一鳴驚人，長榮桂冠酒店以「黑蒜頭巧克力」獲得金牌，「酒粕巧克力」及「百香胡椒巧克力」獲得銀獎及銅獎肯定；長榮空廚以「百香果胡椒巧克力」奪得金牌，「紹興破布子巧克力」及「山葵巧克力」獲得銀獎及銅獎。

最特別的是長榮桂冠酒店及長榮空廚技驚四座，雙雙以非巧克力專門店身分贏得同一項競賽的金牌，主辦單位世界巧克力大賽的主席馬汀‧克里斯提(Martin Christy)在頒獎典禮中表示：「在這個獎項中，頒發了兩個金牌，因為有兩家分數是相同的，這是非常罕見的情況，但他的確發生了。」長榮集團首次參賽即打敗日本、新加坡、馬來西亞、香港等國家的作品，其表現令人驚豔。

長榮桂冠酒店團隊由點心坊主廚張志宏領軍，為了讓巧克力更具有在地風味，此次的參賽作品，遍尋台灣各地食材，如雲林黑蒜頭、花蓮剝皮辣椒、西螺豆腐乳等等，期間歷經多次研發及近60餘次的調整，端出完美結合西方可可和台灣在地特色的經典之作。