新光三越周年慶首波開打至今 整體業績持平

今年周年慶這場仗得更用力打！百貨龍頭新光三越首波周年慶開打至今，整體業績持平，台中店名品強勁，成長超過6%；但「周年慶風向球」南西店首兩日買氣亮眼，但開打至今為持平。今年全台新光三越周慶目標超過200億元，年增約1%，能否達到就看第二波和第三波，是否能開出紅盤。

新光三越表示，首波周慶開打至今約十天，業績約持平，其中以台中店名品帶動，表現最好，成長超過6%；因大家沒辦法出國，都留在台灣買名品。

南西店首兩日業績爆棚，化妝品微幅成長，餐飲成長一成，但因天氣不夠冷，連假又有返鄉潮，目前表現為持平。中南部包括台南高雄相對辛苦，因在家烤肉和在家看國慶煙火，逛百貨人潮減少。

新光三越周年慶首波表現亮眼有三大業種，名品因受惠於民眾無法出國，今年貨量又足，業績成長20%；化妝品近10%，其中以蘭蔻保養品「極光水」表現最好；家電成長5%。但因天氣不夠冷，服飾類衰退10%，本周天氣降溫明顯，有望拉抬服飾業績。