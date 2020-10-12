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東台9月營收6.87億元 月增24%

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

工具機大廠東台精機（4526）今（12）日公布9月合併營收6.87億元，月增約24%、年減約17%；累計前九月合併營收57.47億元，較去年同期減少約29%。

就集團整體而言，來自工具機營收占86%，電子設備營收占比14%。在產品應用面表現上，汽機車產業約占營收35%，電子業約占14%，航太業約占13%。

就市場面表現來看，仍以台灣、中國大陸為主要市場，比重約占61%，亞洲其他地區約12%，歐美地區則占25%。

東台表示，雖然PCB產業歷經2020年第1季至第2季的淡季，但第3季起訂單回溫，除電子設備事業處原產品的訂單外，加上新推出的TDL-6/TDL-6B線馬鑽孔機性能受到客戶群好評，已簽約和洽談中的在手訂單超過3億元。

另外，「2020台灣電路板產業國際展」將於10月21日至23日假台北南港展覽館展出，東台精機聯手東捷科技此次展出設備重點，主要呼應5G的應用，能滿足大尺寸通訊線路板需求。

其中，因應5G線路的精細度，以及電測治具精度的提升，推出超大檯面機械鑽孔機及高頻電路板天線製程，效能媲美歐洲大廠，效率更勝於其TLCU-660 UV+CO2複合雷射加工機，及電測治具精度提升的SDF-116探針治具高精度機械鑽孔機。

另在電路板瑕疵檢測方面，運用AOI結合AI技術去做電路板檢測，其中以AI功能做教導，將瑕疵分析比較，以及時提升檢測精準度。

台灣電路板協會（TPCA）與國際半導體產業協會（SEMI）自2018年起共同推動PCBECI設備聯網標準科專計畫，做為板廠與設備間雙向通訊的格式。

在經濟部工業局的政策支援下，由系統整合商沃亞科技主導，東台精機與國產主設備製造商志聖工業、群翊工業、揚博科技串連合作，協助台灣20家中小型PCB企業，完成105台舊有設備升級智慧聯網功能。

東台強調，這項計畫，實現了設備稼動及問題可視化，進而確保「設備稼動率生產不中斷」、「設備正常運轉不生產不良品」，並導入大數據分析、人工智慧（AI），實現智慧製造的藍圖。

東台說，這項計畫已於今年9月30日完成計畫工作，相關成果將於「2020台灣電路板產業國際展」的N0114攤位展示。

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