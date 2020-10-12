秋季醫美節促銷 達爾膚9月營收7587萬元、年增20%

台灣最大醫美保養品牌DR.WU達爾膚生醫（6523）今日公布2020年9月營收7,587萬元，較去年同期成長20%。累計1-9月營收5.55億元，較去年同期減少28.7%，減少幅度逐月收斂。

達爾膚9月營收7,587萬元，年增20%，主因秋季醫美節銷售策略奏效，實體通路業績表現優異營收大增，加上線上通路銷售持續表現亮眼，即使在大陸轉投資公司不併入合併報表的影響下，合併營收大幅增長。

達爾膚指出，展望第4季，百貨周年慶開跑及電商「雙 11」活動接續登場，可望挹注業績成長動能。同時隨著秋冬季節來臨，達爾膚將主打明星商品「角鯊潤澤修復精華」，進一步搶攻消費者秋冬乾燥肌膚保養需求的商機。