秋季醫美節促銷 達爾膚9月營收7587萬元、年增20%
台灣最大醫美保養品牌DR.WU達爾膚生醫（6523）今日公布2020年9月營收7,587萬元，較去年同期成長20%。累計1-9月營收5.55億元，較去年同期減少28.7%，減少幅度逐月收斂。
達爾膚9月營收7,587萬元，年增20%，主因秋季醫美節銷售策略奏效，實體通路業績表現優異營收大增，加上線上通路銷售持續表現亮眼，即使在大陸轉投資公司不併入合併報表的影響下，合併營收大幅增長。
達爾膚指出，展望第4季，百貨周年慶開跑及電商「雙 11」活動接續登場，可望挹注業績成長動能。同時隨著秋冬季節來臨，達爾膚將主打明星商品「角鯊潤澤修復精華」，進一步搶攻消費者秋冬乾燥肌膚保養需求的商機。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言