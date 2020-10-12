麗豐-KY擺脫疫情陰霾 9月營收4.14億元、月增26％

麗豐-KY（4137）今（12）日公布 2020 年 9 月合併營收為 4.14 億元，受惠旗下各通路營運表現火力全開，推進集團 9 月營收較上月成長 26％，今年第3季營收之季增率亦成長約13％，並締造9月人民幣單月營收9,649萬元超越去年全年平均月營收人民幣9,583萬元的優異成績，營運撥雲見日，一掃年初受到疫情影響衝擊的陰霾，累計2020年1至9月合併營收為26.05億元。

在後疫情時期，消費者生活消費習慣日益明顯，從實體通路消費轉往電商平台，從傳統電商轉型到社交型電商，零售市場形態與消費者消費模式出現大幅度轉變，麗豐-KY 仍持續積極因應市場的轉變、調整行銷策略的布局，藉以持續堆高品牌價值。雙十連假期間，麗豐-KY 即重磅推出全新代言人，當紅【夢回】十三阿哥高顏值的王安宇，首推「依克多因仙肌明星禮盒」，並同步於｢新美力｣、阿里六大 APP 平台等正式上架，亦結合自由網紅透過粉絲量掀起直播帶貨新潮流，助力業績表現。

此外，麗豐-KY 執行長趙承佑表示，為迎接秋冬換季保養需求的到來，集團推出抗敏保濕、淡斑美白、舒緩修復等訴求的相關護膚保養產品，藉以滿足消費者包含臉部、身體、頭皮養護的全方位肌膚需求，期望帶動主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」的備貨力道，加上集團已於 9 月起緊鑼密鼓進行拓增加盟店的招商說明會及各項市場行銷、明星廣告代言等活動，有機會推進旗下加盟店的營運表現提升。

觀察中國美容保養市場規模有人民幣破兆的龐大商機，麗豐集團運用「同心多樣化」策略積極布局，持續擴大且優化「克麗緹娜」、「雅樸麗德」、「RnD 美甲美睫」、｢新美力｣等四大通路的規模，目前主營「克麗緹娜美容連鎖加盟店」全球總加盟店家數達 4,759 家，目前公司對於加盟店的管理回歸到汰弱留強的原則，並不斷持續致力進行各項行銷廣告、展店招商、新品開發等，以保持高度品牌力與競爭力。

至於「雅樸麗德」目前位於北京、上海、南京等共4家診所已穩步營運，整體集團來自醫美診所的營運表現也呈現穩定發展的態勢。麗豐-KY 日前董事會亦通過各項重大決議，麗豐-KY 董事長陳碧華表示，公司的發展眼光要放長遠、並追求永續經營，將來會更著重於營運策略上的精進及管理。