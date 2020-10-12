上洋受惠商業復甦及建案需求 9月營收年增45%

上洋產業（6728）公布9月營收1.25億元，月增16.7%、年增45.1%；1至9月營收10億元，年增22.9%。受惠於台灣疫情較為趨緩，各品牌展店速度逐漸復甦，且國旅增溫亦推升飯店、百貨等娛樂建設陸續動工，及加上台商回流增設廠辦，均帶動商用及VRF空調需求強勁，銷售動能表現將持續亮眼。

衛服部資料顯示，全球已有三千三百萬人確診罹患Covid-19，但台灣疫情控制相較全球較為穩定，加上政府政策獎勵及美中貿易戰等因素，讓許多台商紛紛回台設廠。例如，行政院為協助台商順利返台投資，推動「歡迎台商回台投資行動方案」，以企業需求為主，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施，形塑完整的上、中、下游產業供應鏈，增加台灣經濟動能，截至目前已有超過200家通過審核，總投資金額高達7,880億元，預估能創造逾65,000人就業機會。

上洋執行長吳國華今(12)日表示，9月營收中商用空調表現亮眼，觀察發現，應可歸功於商業及建廠動能逐漸復甦。

上洋從2016年起代理三菱重工空調，陸續銷售家用變頻空調系列產品，2018年取得商用變頻空調銷售代理，2019年再取得VRF變頻空調銷售代理。將40年商用洗衣市場累積的專業經驗與服務精神，導入商用空調市場經營，受到日本原廠信任與充分授權，以穩健步伐在台灣深耕，設備品質、專業技術及服務效率均受多方肯定。近來商用空調逐月穩定成長，未來將在上洋扮演愈來愈重要的營收地位。

法人表示，原本受疫情影響，許多業者展店計劃暫緩，但近來台灣疫情趨穩，廠辦建置及展店速度回歸正常，同步帶動商用空調的需求增溫，且上洋在家用空調銷售亦已打響品牌知名度，銷售穩定成長，有助推升上洋下半年營收表現。