雞價狂飆帶動 卜蜂9月營收創歷史同期新高

肉品大廠卜蜂（1215）12日公告9月營收19.21億元，年增6.17%，創歷史同期新高；卜蜂表示，主要因9月雞價比往年高出一至兩成，調理即食商品亦有帶動。

卜蜂今年前九個月累計營收163.6億元，年增5.1%。卜蜂董事長鄭武樾曾表示，今年將會是「穩定中求成長」。他也提到，電商今年截至7月業績創新高，也持續增加品項；雖然目前電商占比不到5%，不過在卜蜂自有電商下單的人愈來愈多。

卜蜂12日股價收67.1元，下跌0.6元。

卜蜂調理即食商品今年因疫情關係大熱賣，卜蜂表示，因應小家庭，現在推出多款小包裝，並加強調理包，雞胸肉更是近期熱賣第一名。

至於雲林AI飼料廠，今年年底就會投產，因安裝的技術人員無法來台，仍想辦法克服中。