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東捷資訊9月營收0.89億 月增47.7 %、年增29.7%

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

東捷資訊（6697）今（12）日公告9月營收0.89億元，月增47.7 %、年增29.7%，繳出月增率、年增率雙位數成長佳績。東捷資訊推出雲端解決方案協助營建業遠雄等數位轉型，是業績再創佳績的關鍵。

東捷資訊指出，從客戶角度出發，深度了解客戶於所在產業所面臨的痛點，透過專業團隊的規劃與輔導改善現況，持續深耕AIoT應用發展與產業數位轉型，近期更創下大中華區獨家，將SAP服務管理系統(FSM)成功導入營建業，在遠雄營造全台100多個建築現場，超過300名配置平板現場工程人員，利用FSM雲端解決方案達成先進的建案現場工作方式，完成工程協作與溝通，節省時間與提升工程效率。

有效協助遠雄加強對建築物件巡查控管、提升建設品質，現已引進全台所有建案；而此項服務應用已獲建築營造業、機電業與健身器材業等多家知名公司採用，將有助未來營運表現。

東捷資訊強調，深度了解遠雄營造需求發現，營建業的建案在品質管理流程非常綿密，從建屋到驗屋過程會歷經品質建築／機電自主查驗、監理，再到營造驗屋，最後才會進入建設驗屋、點交，建案不僅協力承包商眾多，各環節資料量也相當龐大，過往資料多採紙本登錄，要能統整所有資訊與掌握建案完整狀況與追蹤、分析困難度高，甚至到交屋後的大樓與建物物問題追蹤與客戶進度回報，都是付之闕如。

而FSM支持不同階段的APP，可搭載於手機、平板等設備便於數位隨身記錄，能將所有案場產生的品質大數據資料完整記錄與歸整，打造建案生產履歷；不只單一案場，更能實現跨案場的歸納問題發現，並且與承包商一同追蹤及回饋，完成早期發現、即時解決、共同成長的企業目標。

此外，現場服務管理(FSM)解決方案，擁有雲端化、數位化、即時性的特色，透過FSM所具備的數位儀表板功能，遠雄營造總部達成所有案場的遠程監控，指揮案場資源調度、案場KPI指標檢視、針對工項重大問題提示，並且完成承包商品質異常管理，打造案場數位管理新紀元，未來更可以延伸營造業到大樓物業管理的服務斷層，大大提升對終端客戶的服務品質。

除營建業應用，東捷資訊亦協助全球健身器材外銷知名品牌建構全球FSM服務中心，應用於美、德、日、韓、新及台灣等全球六國提升其數位服務能力，搭配該公司B2B全球服務派工網絡市場策略，達成製造業數位轉型，為該品牌搶進未來居家健身的B2C新市場預先打造了市場競爭力。

隨著企業對數位轉型的重視，東捷資訊表示，積極布局數位化資訊管理、智慧製造、智慧倉儲、智慧物流、遠距維修、跨厰供應鏈管理等AIoT應用，並結合數位化趨勢、根據客戶需求提供最適當的解決方案，加上新應用服務持續推出，公司今年營運保持審慎樂觀看待

建案 遠雄 營建業

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