旭然9月營收4,986萬元 創歷年同期新高

過濾設備大廠旭然（4556）今（12）日公布9月合併營收達 4,986萬元， 創歷年同期新高水準，並較去年同期成長 13％。累計前三季合併營收為3.94億元，亦創歷年同期新高，較去年同期成長 11％。

旭然表示，半導體、電子產業持續投入資本支出計畫、擴建新廠步伐明確，持續創造該公司旗下品牌良好業務發展條件，在半導體、電子等主要客戶工業過濾訂單需求持續暢旺，加上部分遞延訂單亦完成出貨認列，帶動旭然9月與今年前三季營收續寫同期新高 。

旭然進一步指出，為致力擴大集團整體營收規模、效率提升，不僅針對雲科一、二廠進行整改計畫，以最具效率拉升產能達到經濟規模效益，並提高訂單生產至出貨效率及生產管理優化等， 集團預計第4季完成建置 PP熔噴布生產，除可導入自有濾心產品原料供應，再加上投入口罩生產也可提升 PP熔噴布產品附加價值，擴增集團銷售產品項目，有助於創造集團未來營運良好動能 。

此外，旭然旗下的防護口罩產品已獲得 紡織產業綜合研究所認證，並洽談台灣地區經銷商10月底將逐步小量出貨，同時持續進行雲科二廠建置無塵室著手準備第二階段醫療級口罩生產及衛福部認證申請，有望待取得衛服部認證後則可加入醫療級口罩產品銷售。