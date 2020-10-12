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上銀集團總裁卓永財 連三屆入選CEO TOP 100強

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
上銀集團總裁卓永財連續三屆入選CEO TOP 100強。上銀提供
上銀集團總裁卓永財連續三屆入選CEO TOP 100強。上銀提供

《哈佛商業評論》繁體中文版自2016年比照英文版模式，舉辦第一屆「哈佛商業評論CEO 50強」以來，今年邁入第3屆，並擴大為CEO 100強，上銀集團總裁卓永財連續第三屆入選，為中部企業及台灣精密機械產業的第一人。

卓永財第一屆(2016年)入選CEO 50強的第25名，第二屆(2018年)入選CEO 50強的第8名，今年第三屆CEO 100強入選第17名。

卓永財31年來用心耕耘上銀集團上銀科技、大銀微系統，在工業大國日本、德國大廠的激烈競爭下，奠定創新紮實的根基，立足台灣並以HIWIN自有品牌行銷全球，贏得各個產業的指標性國際客戶信任。

如今，上銀在線性傳動領域的全球市占已排名第二，更榮獲ASIA300「日經亞洲300強」第16名、Forbes 2019亞洲最佳200企業、日經Business評選全球上市企業綜合成長力百大第5名、Forbes全球創新成長百大企業第37名。

單軸機器人模組則榮獲德國iF及Red-Dot設計大獎、電動夾爪榮獲日本優良設計獎Good Design Award、Torque Motor迴轉工作台榮獲歐盟CE認證，同時也是台灣精品金銀質獎的常勝軍。

卓永財創業相當艱辛，他出身於交通銀行(今兆豐銀行)，但銀行同業不看好他，不肯融資，初期只能向租賃公司融資購買設備，所幸其後有台灣中小企銀伸出援手給予貸款。

卓永財來自貧困的佃農家庭，鑒於教育是國家競爭力的關鍵，也是窮困青年翻身的力量，在事業經營有成之後，立即投入產學合作，並自小學開始扎根。

除了在故鄉六家國小，敦請「何嘉仁英語」進行全校英語補強教育已經10年，今年又投入「科學與人文素養教育(STEAM)」，也在六年前開始投入工廠所在的雲林莿桐國小，和虎尾科大合作進行全校英語補強教育。

並在六家國小捐資1.5億元興建「卓永統紀念圖書館」，為充分運用圖書館的功能，預計2021年起將成人圖書的部分，於周末假日全面開放。在工廠所在的莿桐國小、三和國小，同樣也比照六家國小建立圖書設備。

卓永財積極倡導產學合作，不只上銀集團跟國內23所大學有產學合作，在美、德、日、俄及以色列也有六所頂尖大學合作。

卓永財在擔任台灣區工具機暨零組件公會理事長期間，帶領理監事及大廠，與台灣大學、中山大學等展開機械相關系所的參訪，促進產學合作。

為了扭轉國內大學獨尊學術論文(SCI)的偏見，上銀自2004年舉辦「上銀機械碩士論文獎」，迄今已16年。2008年辦理「上銀智慧機器手」實作競賽，讓年輕學子將冰冷的機器手，賦予活靈活現的生命力；2009年主導推動自動化工程師證照考試。

2010年建置國小圖書館、捐贈童書與英語課程；2010年辦理日本JIMTOF大學生見學團，不斷激勵年青人自我挑戰的膽識與勇氣。2011年創辦「上銀優秀機械博士論文獎」，激發兩岸四地大學機械領域師生的創新熱情。

2016年主導推動機器人工程師證照考試；2017年與中興大學及農會共同推動的「大台中荔枝加值保鮮關鍵技術計畫」已成功推廣至日本市場，今年荔枝市場價格提升了70%，為台灣農業的加值盡一份心力。

2019年6月，卓永財正式將上銀科技董事長交棒給兒子卓文恒，當時卓永財說，趁現在景氣不佳、產業環境惡劣時交棒「扶上馬、送一程」，也強調「承平時代交棒，不會有火花，逆境時交棒，才能讓年輕人提早練兵」。

同時，大銀微系統也交棒給擔任副董事長的女兒卓秀瑜，目前都還算順利。

上銀科技 卓永財

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