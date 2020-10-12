柏文9月營收3.37億元 續創單月歷史新高

本土最大健身中心柏文 （8462）今（12）日公告9月營收為3.37億元，再創歷史單月新高，月增1.7%、年增15.1%。該公司本月季將續增1處新據點，在同店持續成長及新點效益逐漸顯現下，第4季營收進一步上攻可期。

柏文表示，國內新冠肺炎疫情自4月底趨緩之後，旗下的「健身工廠」會員人數已連續五個月呈現成長走勢，同時帶動5至9月營收增長，以9月份為例，健身工廠的「會籍使用費」及「運動保健服務收入」均較上月及去年同期明顯增加，挹注營收表現。

依據該公司公布9月營收為3.37億元，月增1.7%、年增15.1%；合計第3季營收達9.94億元，季增19.3%、年增10.7%；累計今年前九月營收為27.01億元，年增3.3%。柏文今日下跌3元，收在159元。

柏文進一步指出，隨著市場消費信心持穩，該公司營運已重新回到營收逐季成長、逐季創新高的軌道上，就第4季來看，目前還有新竹市西大廠預計自10月底投入營運，在同店持續成長和今年新點效益逐漸顯現下，本季營運可望呈現季增、年增走勢。

展望明年，「健身工廠」將於新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等五都，以及新竹市、嘉義縣至少再新增10處營運據點；除嘉義縣外，其餘9處據點均位於人口集中的都會區，新據點可挹注更強的營收成長動能。