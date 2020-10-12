熱傳出貨續旺 元山Q3營收創歷史同期新高
車用電子與家電大廠元山科技（6275）受惠5G需求不斷攀升，帶動高階IT&網通出貨續旺，第3季合併營收8.8億元，因東莞廠挹注，提升集團營收規模，創下歷史同期新高。
元山科技公告今年9月營收2.99億元，月減1.3%、年增34%。受惠5G需求不斷攀升，帶動高階IT&網通出貨續旺，第3季合併營收8.8億元，因東莞廠挹注，提升集團營收規模，創下歷史同期新高，累計前三季營收25.25億元，年增13%。
元山指出，因全球經濟活動持續復甦，帶動5G通訊起跑，伺服器、資料中心散熱需求在本月份持續暢旺，下游客戶拉貨力道強勁，高階IT&網通佔營收比重亦不斷攀升，從訂單掌握狀況來看，第4季營收可望維持。
此外，因疫情帶動電競產業重新起飛，其中一台可兼顧娛樂與高效率辦公、可擁有多元使用情境的電競PC需求大增，各品牌亦陸續推出旗艦新機，不斷擴增市場規模，元山也因此受惠，今年全年以來，元山營運維持在高檔以上，疫情緩和後，整體表現可望再攀新高。
在車用風扇佈局方面，由於東莞塔崗新廠於今年正式啟用量產，全廠區每月最大產能可達120萬台風扇，現階段投入60萬台機器設備及相關配置，在產能利用率為40%的情況下，元山營收規模已見明顯提升，後續將依接單狀況擴增，並持續推動自動化智慧製造升級。
而歐洲車市則已進入需求與庫存調節期，拉貨動能趨緩，然元山在第1季超前佈署，做好生產與供應鏈管理，對集團營收與獲利影響有限，全年仍能維持穩健成長。
展望未來，元山總經理劉賢文表示，今年下半年毛利率及獲利可望維持上半年水準。從全年來看，元山今年獲利將優於去年。而明年因家電、車用電子、高階IT與網通三大業務皆會成長，看好營運更勝於今年。
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