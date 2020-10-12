瓦城9月營收3.6億元 年減5%

瓦城（2729）公告9月合併營收3.6億元，年減5.13%、月減27％，第3季營收12.88億元，創歷史新高，累計前三季營收達34.15億元，年衰9.04%。瓦城表示，9月份暑假結束、學生開學、且沒有連續假期，整體而言屬於淡季時期，不過，仍持續受惠民眾回歸正常生活，帶動外出用餐需求。

瓦城表示，在國內疫情穩定下，受惠「內需暢旺、節慶商機、振興政策助攻市場」三大強勁助力，暑期外出旅遊與聚餐帶動餐飲內需市場成長，加上父親節與情人節雙節日聚餐效益，以及政府振興三倍券政策帶動實質消費熱潮，讓第3季營收創下歷史新高。展望第4季，即將進入年底聚餐旺季，瞄準10月中秋與雙十兩大節慶連假，以及百貨周年慶活動開跑，預計餐飲需求彈升，並接續迎來聖誕、跨年、尾牙等聚餐商機，對於營運成長與獲利穩定向上抱持樂觀。

瓦城也持續展店計畫，繼旗下「時時香」於9月進駐中壢大江，「時時香」及「YABI KITCHEN」皆計畫於年底前在台中各再展一家店。截至9月底，瓦城在台灣有130個據點、大陸6個據點，兩岸合計136個點。