車市回溫 輪胎雙雄正新、建大9月營收衝高
受惠下游車市逐漸回溫，國內「輪胎雙雄」正新（2105）、建大（2106）今（12）日同步公布9月營收，分別創下今年單月營收新高及次高。
正新9月營收96.43億元，年增5.5%，單月營收年增率連續兩個月「翻正」；也比8月成長2.6%，已經是連續第五個月營收走揚，衝上今年單月營收新高。
建大9月營收27.55億元，年增0.13%，也較8月再成長2.3%，為今年單月營收次高，僅次於7月的29.22億元。
正新主管表示，今年上半年受到新冠肺炎疫情影響，正新大陸廠一度停工；加上之後歐美也跟著封城，大家不出門減少開車，以及各大歐美車廠因為防疫而停工，都造成輪胎市場需求急凍，不過現在需求已經慢慢回來。雖然沒辦法一下子出現很大的成長，但最壞的時間已過，公司營收穩步墊高，年增率也重新翻正。
9月初因應天然橡膠、合成橡膠、碳煙、簾子布等輪胎上游重要原料成本上漲，業界龍頭普利斯通先前率先喊漲，各業者陸續跟進，包括自行車胎、輕卡車胎等價格都有調漲，也有利輪胎廠營收推升。
其中自行車胎的部分，因應後疫情時代的通勤習慣改變，歐美自行車及電動自行車大賣，推升自行車胎的需求，建大董事長楊銀明最新表示，建大的自行車胎最近被客戶訂單追著跑，目前接單已經滿到明年下半年，為過去沒有的現象，將有利輪胎廠後勢表現。
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