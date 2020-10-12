大陸雨水多 台泥9月營收連兩個月下滑

大陸雨季過後，9月雨水仍比往年多，影響今年水泥業的旺季發動，台泥（1101）今天公布9月營收97.45億元，年減3.7%，也比8月再微幅滑落1.4%，為連續兩個月下滑，表現略低於外界預期。

另一水泥大廠亞泥9月營收72.57億元，年減1.9%，但比8月成長8.5%，則衝上今年新高。

一般而言，大陸雨季在7月結束，之後水泥業就準備開始進入傳統旺季，今年台泥8、9月營收不但沒有上衝，反而連續出現小幅下滑，遜於法人預期。

對此，台泥主管說明，雖然大陸雨季已經結束，但是今年9月大陸包括西南、華南等地區，雨水還是比往年多，影響工地開工，連帶拖累水泥需求。加上大陸今年十一長假有兩個節日碰在一起，休假長達8天，也使得下游的拉貨延後。

其次，台泥位在花蓮的和平礦場，6月主動提出進行環現差，和平水泥廠隨即暫停運作，台泥準備了3個月的石灰石庫存因應。由於目前環現差仍在審查中，台泥和平廠的兩個水泥窯輪流檢修，以減少對石灰石庫存的消耗。台泥主管表示，到目前為止和平廠還有石灰石庫存，暫時沒有全面停窯的壓力。不過水泥窯輪流檢修，對於台泥營收也多少帶來一些影響。

展望第4季，台泥對於後勢營運仍然不看淡。隨著十一長假結束，工地陸續復工，接下來這兩個禮拜大陸水泥價格有望上漲。