王品9月台灣營收創同期新高 大陸區恢復疫情前水準

王品（2727）公告9月營收，兩岸合併營收13.2億，較去年同期成長6.74%。其中，台灣事業群繳出8.6億亮眼成績，較去年同期成長11.58%，連續第五個月再創同月新高。1-9月台灣合併營收76.9億，年增3.35%，擺脫疫情虧損陰影，創下5年來新高。大陸事業群營收4.6億，年減1.28%，不過，若按原幣營業額較去年成長0.31%，已恢復疫情前水準。

首波「吃王品 領現金 抽股票」振興活動9月30日落幕，累積成效驚人，活動期間「王品瘋美食APP」會員爆發性成長30萬人，消費者回兌16萬張現金兌換券，創造破3億營收。王品表示，分析9月活動營收，約占總營收13%，較7、8月餐飲傳統旺季占比更高，顯見行銷活動在淡季刺激消費意願，有助於營收進補。

延續熱度，王品乘勝推「振興五倍送 滿200元送1000元」活動，11/30前到王品集團旗下全品牌餐廳用餐，每筆消費金額滿200元，即送10張百元面額「王品振興分享券」，將派發至「王品瘋美食APP」。下次用餐單筆消費滿500元即可折抵一張，消費滿1000元可折抵兩張。並加碼業界最狂「月月抽股票」，將從每月兌換名單中抽出三位幸運兒，頭獎送出王品股票一張的等值現金（以抽獎當日收盤價計），另抽出600名粉絲獲得王品集團888元抵用券，連抽三個月將送出近250萬元好禮。

王品今年也不斷研發新產品，進軍各種通路，「Su/food」攜手超商龍頭統一超推出「外送店取」，以「黑米健康餐盒」搶攻上班族外食市場。王品集團子公司萬鮮也積極布局冷凍、常溫食品，隨著天氣轉涼、火鍋正夯，首波推出冷凍火鍋料「丸子三兄弟」、常溫鍋底「鍋底四姊妹」共7款商品，上架全聯千家門店。王品表示，展望10月，中秋、國慶兩個連續假期有望趨動來客，各品牌也推秋季新菜與眾多好康優惠，積極衝刺業績。