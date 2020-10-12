台灣東洋獲BioNTech新冠疫苗代理權 明年首季可望來台

台灣東洋藥品（4105）今日宣布，已取得德國BioNTech新冠疫苗台灣代理權。德國BNT研製的疫苗已進入三期，預計年底完成臨床。BNT授權台灣東洋藥品最多3,000萬劑新冠疫苗，其中第一批1,000萬劑最快明年第1季可運來台。

德國BioNTech新冠疫苗是一項核醣核酸（mRNA）疫苗，自7月27日進入三期人體臨床試驗，至10月5日已收案3.6萬人收案，其中2.8萬人完成第二次接種。這項疫苗的受試者年齡為16歲以上，再區分為55歲以下及55歲以上，預計收案人數4.39萬人。

值得注意的是，BioNTech新冠疫苗在儲存及運送過程中都必須透過冷鏈物流，其中儲存及運送必須保持在零下70~80度C，在室溫下解凍30分鐘後，可在25度C室溫中維持二小時；在解凍後可在2~8度C的冰箱保存五天，這些條件都將考驗東洋的物流及下游醫療院所的保存。

東洋表示，BioNTech新冠疫苗至目前止已簽署的商業供貨合約，包括英國的3,000萬劑、美國的1億劑（後續仍會追加5億劑）、日本1.2億劑、歐盟2億劑（另外在追加1億劑）。