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和泰車發表TOYOTA Corolla Cross 售價76.5萬元起

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
和泰車代理TOYOTA Corolla Cross是網路上高度討論車款，而這股討論熱度已直接轉換成訂單，高CP值售價，銷售可望再衝高，第4季接單目標上看1.5萬台。記者黃淑惠／攝
和泰車代理TOYOTA Corolla Cross是網路上高度討論車款，而這股討論熱度已直接轉換成訂單，高CP值售價，銷售可望再衝高，第4季接單目標上看1.5萬台。記者黃淑惠／攝

疫情時代，大家被困在國內，上山、下海到處「趴趴走」成為新生活模式。和泰車（2207）代理的TOYOTA Corolla Cross是網路上高度討論車款，而這股討論熱度已直接轉換成訂單，今（12）日舉行新車發表會，公布6款型的售價自76.5萬元起跳到98.5萬元，今年雙十連假僅3天預接單破千台佳績。和泰汽車總經理蘇純興很有信心表示，這款車售價高CP值，銷售可望再衝高，第4季接單目標上看1.5萬台。

蘇純興認為，這款車是市場需求量大的車款，和泰車看好推出後到年底訂單上看1.5萬台，因零件進口供應問題，會影響到交車的數量，預估交車數量僅能達1.2萬台，明年年銷售還可望再攀升，這款車銷售目標達4萬台。

和泰汽車TOYOTA車輛本部長劉傳宏表示，後疫情時代，大家愈來愈重視戶外休閒活動，小車大空間成為許多中小家庭的首選，價格在70-80萬元區間的小型休旅車銷售一直是市場尋問度最熱門的車款；Cross在泰國上市後，國內的汽車玩家都很關心Cross在台上市計畫，現在推出後，看好TOYOTA全年的銷售台數再衝高。

汽車達人分析，入門車款的售價是76.5萬元，如果再加上汽車舊換新補助，買一台全新Cross，擁有一台中型休旅車只要71.5萬元，由於國內已經有一段時間沒有這樣型態的車款導入，TOYOTA Corolla Cross成為TOYOTA在台灣市場的第一款國產休旅車，車子都還沒正式進入展間，8月底開始預售到10月11日接單達5500台，這款車激勵準備買小休旅車還在觀望的買盤進場。

國內目前前為主，小型休旅車一直都很暢銷，銷售神車RAV4就屬於價格破百萬元的大型休旅車，也一直受到好評，許多消費者在購車價格的考量下，只能退而求其次；日產的全新智能跑旅NISSAN KICKS，本田HR-V跨界跑旅小改款，三陽代理的現代（HYUNDAI）全新的VENUE都會小休旅，都是小型跨界休旅的熱門款。

汽車達人分析， Corolla Cross有三大特色值得注意。首先，車身尺碼大一號定位自成一格，讓視覺具霸氣外，符合花少錢買大車的高CP值概念，可以跟目前市場上的小型休旅車有所區隔，提供還在觀望想買中、小型休旅車的消費者新選擇。

其次，搭配挑高的車室設計，創造舒適寬敞的乘坐空間，內裝大量採用皮質及軟質材質，並搭配7吋MID數位式儀錶板 (汽油尊爵以上)以及駕駛座8向電動調整座椅(HYBRID旗艦)等多項科技與舒適配備增添座艙質感，後座乘坐設二段式傾角可調式座椅，提供後座乘客更舒適的乘坐體驗。

第三，全車系標配TSS及7SRS氣囊最高32項主被動安全配備，為滿足市場對於安全配備的期待，COROLLA CROSS全車系搭載TOYOTA Safety Sense主動安全防護系統等。COROLLA CROSS也採用新世代高剛性車體，大幅提升車輛結構強度，提供車室最佳的安全守護。

和泰車代理的TOYOTA Corolla Cross今天舉行新車發表會，這款車是目前網路上高度討論車款，討論熱度已直接轉換成訂單。記者黃淑惠／攝
和泰車代理的TOYOTA Corolla Cross今天舉行新車發表會，這款車是目前網路上高度討論車款，討論熱度已直接轉換成訂單。記者黃淑惠／攝
和泰車代理的TOYOTA Corolla Cross入門車款76.5萬元起跳。記者黃淑惠／攝
和泰車代理的TOYOTA Corolla Cross入門車款76.5萬元起跳。記者黃淑惠／攝
和泰汽車TOYOTA車輛本部長劉傳宏表示，高CP值銷售可望再衝高第4季接單目標上看1.5萬台。記者黃淑惠／攝
和泰汽車TOYOTA車輛本部長劉傳宏表示，高CP值銷售可望再衝高第4季接單目標上看1.5萬台。記者黃淑惠／攝

休旅車 疫情

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