快訊

康軒向女員工道歉 雙方調解結果出爐

國安基金達成護盤任務 決定退場

尖端醫獲TFDA核准 成台首件退化性關節炎幹細胞新療法

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

衛福部日前同意花蓮慈濟與尖端醫（4186）申請的自體骨髓間質幹細胞移植治療案，這是台灣核准的第1件自體骨髓幹細胞治療計畫，待花蓮衛生局核可收費後，花蓮慈濟醫院可開始收治2到3級的退化性關節炎患者，可減輕患者膝蓋疼痛，並延長膝關節使用年限5到10年以上。

尖端醫為全國首家通過衛福部核准，符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的骨髓間質幹細胞製備場所，是國內少數同時佈局幹細胞與免疫細胞治療領域的公司，繼去年8月與花慈取得全台第三張免疫細胞治療許可後，再次獲得衛福部特管辦法二項申請案的核准外，同時持續投入其他適應症的開發。

根據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率有15％，換算全台約有350萬人飽受關節疼痛之苦，這已非老人專利；另依2017年全國就醫次數調查，其中因膝部關節炎而就醫的人數逾83萬人，比起2016年的79萬就醫人數，增加近5萬人。

花蓮慈濟院長林欣榮認為，隨著醫療科技及藥物的進展，疾病治療「武器」越來越多元，各科領域應該思考，哪種治療對病人最好。以退化性關節炎為例，現今是再生醫學及細胞療法的時代，置換人工膝關節不再是唯一的治療方式，很多病患不願意置換人工關節，現在可用自體骨髓間質幹細胞來解決這方面的問題。

尖端醫雖受COVID-19新冠肺炎疫情影響，依公開資訊觀測站，自結8月營收0.16億元，1月至8月累計營收1.5億元，年增32.48%，主要成長動能來自細胞相關保存與治療服務等，下半年度將積極投入SARS CoV-2病毒抗原及抗體快篩檢測市場。

積極發展免疫細胞治療外，尖端醫在幹細胞的應用與發展上，更是備受關注，此次通過的自體骨髓間質幹細胞移植，還可用於神經醫學領域的慢性缺血性腦中風與脊髓損傷，尖端醫也同樣送出了上述兩項神經醫學應用的特管辦法案件，將待衛福部審查核可後，可為需要的病患帶來更多新希望。

幹細胞 衛福部

延伸閱讀

台微體新冠肺炎新方案TLC19一期臨床 獲TFDA同意執行

退化性關節炎症狀改善可服用中藥治療 健保有條件給付

「感恩的心、感謝有您」 慈濟贈中市交大員警木匾

緯創醫學外骨骼機器人 獲TFDA、FDA雙認證

相關新聞

東洋取得德國新冠肺炎疫苗有條件授權書

生技廠台灣東洋今天下午公告，取得德國BioNTech SE的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫苗有...

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

Tesla積極串聯全台灣超級充電生活圈，預計於今年達成全台共計25座超級充電站的里程碑，也即將於10月15日凌晨0：00...

睡客廳的路易莎董事長黃銘賢 和年輕人拚出全台最大咖啡店

你今天喝了幾杯咖啡？國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過700億元！締造台灣「黑金傳奇」的也包括他─路易莎咖啡董事長黃銘賢，2020年8月，路易莎已有500間門市，一舉超越當時星巴克的489間門市，咖啡店龍頭換人做！

柏文9月營收創新高 明年至少再開10處新廠館

柏文（8462）公告9月合併營收3.37億元，月增1.71%、年增15.12%，連續3個月營收創下單月歷史新高紀錄，第3...

台灣東洋獲BioNTech新冠疫苗代理權 明年首季可望來台

台灣東洋藥品（4105）今日宣布，已取得德國BioNTech新冠疫苗台灣代理權。德國BNT研製的疫苗已進入三期，預計年底...

和泰車發表TOYOTA Corolla Cross 售價76.5萬元起

後疫情時代，大家被困在國內，上山、下海到處「趴趴走」成為新生活模式。和泰車（2207）代理的TOYOTA Corolla...

第17屆康百視美食音樂節 17日起在台中市民廣場登場

2020康百視美食音樂節第17屆慶典，將於10月17、18日(周六、日)在台中市民廣場舉辦。康百視雜誌社合夥發行人何道明...

曾創3天完售 中鋼集團中欣開發再推新案「欣橋之心」

中鋼集團的中欣開發繼前(2018)年12月推出高雄市亞洲新灣區「欣灣時代」住宅大樓建案後，瞄準橋頭區新市鎮，在緊鄰100...

雙11前哨戰99購物節助攻 富邦媒9月營收創歷史同期新高

富邦媒（8454）今（12）日公告9月營收為49.6億元，年增22.3%，再創歷史同期新高；富邦媒表示，網路購物亮眼表現...

歷史新高 富邦媒9月營收49.6億元年增22.3%

富邦媒（8454）公告9月營收49.6億元，年增22.3%，續創歷史同期高峰。累積1~9月營收約465.2億元，較去年同...

台灣團隊找到早衰症致病關鍵 成果登生科雜誌封面

台灣團隊發現，細胞表面的初級纖毛（primary cilium）較少或較短，可能是導致罕見疾病早衰症的致病關鍵。這項成果...

求職良機！高雄加工區15日辦徵才 釋875職缺

加工出口區管理處高雄分處為服務有求職需求民眾，與高雄市政府訓練就業中心將於10月15日合辦現場徵才活動，包括銳康科技、旭...

熱門新聞

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

國安基金達成護盤任務 決定退場

美管制大陸 再鎖定雙D

汎德永業掛牌大演蜜月行情 中籤幸運兒現賺12萬

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

和泰車國產休旅上市 有望奪新車銷售王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。