自行車發威 桂盟9月營收6.5億、年增56%

鏈條大廠桂盟（5306）在自行車入門款及補修市場銷售暢旺；非自行車鏈事業部銷售也逐漸回復正常，桂盟9月合併營收達6.5億，年增56%，第3季合併營收18億，年增37%，同創歷史新高。

桂盟公司表示，受新冠肺炎疫情影響，人們開始改變原有的交通及運動休閒方式，自第2季起，對於自行車的需求有增無減，其中又以對入門車款的需求更為殷切；也由於新車市場的強勁需求造成供應不及，許多民眾改以在補修通路上購買零件更換，造就補修市場也同步上揚。同時，面對入門車款及補修市場的龐大需求，桂盟已規劃到年底前在各地工廠增加10%產能來因應。

除此之外，桂盟的非自行車零件的各事業部銷售也逐漸回溫，9月機車零件營收年增已超過20%；汽車正時系統事業及車庫門開門機事業年增更是分別達52%與90%，顯示桂盟的非自行車零件的營運，也在疫情後開始好轉，回歸正常。

依目前自行車市場態勢來看，市場庫存水位低，需求可望持續到明年第2季，尤其在高階運動休閒車的需求也逐步回溫，入門款及補修市場熱度持續不減，桂盟的營運表現仍是值得期待。