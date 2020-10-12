曾創3天完售 中鋼集團中欣開發再推新案「欣橋之心」

中鋼集團的中欣開發繼前(2018)年12月推出高雄市亞洲新灣區「欣灣時代」住宅大樓建案後，瞄準橋頭區新市鎮，在緊鄰100公頃高綠覆率之高雄都會公園旁，打造2至4房的精緻公園住宅─「欣橋之心」，為橋頭科學園區產業菁英族率先佈局宜居住家。

高雄橋頭新市鎮是內政部營建署統籌規劃的計畫特區，其中，橋頭科學園區是蔡英文總統及高雄市長陳其邁全力推動的新世代台灣最核心科技產業重要指標，主要引進半導體、智慧機械、AI、航太、機器人等創新科技產業，串連相鄰的南科、路科、楠梓加工區，形成台灣南部最重要的科技產業廊帶。

此外，橋頭新市鎮交通相當便利，鄰近台1省道和高雄捷運都會公園站、橋頭車站、中山高楠梓交流道等，加上生活機能趨於完善，擁有面積100公頃的都會公園等多個公園綠地，對於追求健康生活環境的現代人而言，是一個非常理想的生活環境。

欣橋之心位於橋新二路、新中三街，左鄰社區親水公園，社區街口設有U-bike，距離高雄都會公園及捷運青埔站皆約10分鐘車程內可抵達。欣橋之心建案基地面積2,319坪，共興建五棟地上15層、地下3層的獨立建築，分棟規劃方式增加與陽光及微風的接觸面，並設有前置式開放中庭，臨路大尺度退縮15-40米，與行人慷慨共享視野通透的美好。

全案五棟住宅大樓採一層僅四戶或五戶與雙電梯設計規劃，全社區總戶數342戶，包含店面9戶及住家333戶，每棟住戶僅約70席，住家坪數為27至50坪，公設比僅有32%，使得室內可獲更多實坪空間。全案大樓設有迎賓車道、接待大廳、專業服務管理，並設置休閒遊憩、庭園景觀等區，前庭與左側社區親水公園及前方林蔭大道綠意相互連結，不僅賞心悅目，住戶出入時也像置身於林道間，吸收健康芬多精及負離子，讓整座社區更符合青銀共居的健康未來趨勢。

欣橋之心建案為中欣開發跨入住宅不動產業的第二件作品，承襲中鋼DNA，嚴選建築材料、堅持工程品質，並提供5年防水保固。