新建案Q3買氣續多頭 各地重劃區熱度不減

第3季新案數據仍維持房市多頭，591新建案調查統計，第3季新案點閱數部分，雖受民俗月影響較上季微幅下滑近2%，但與去年同期相比大漲三成，另建商推案信心依舊高漲，第三季六都、新竹進場新案，包括個案數、總銷、總戶數及平均開價較第二季都呈現正向成長，議價率部分也在一成上下浮動，房價保持水準。

後疫情時代，民眾生活逐步恢復正常步調，第3季雖有民俗月干擾，但在928檔期推波助瀾下，建商推案信心依舊爆棚，第3季全台進場新案總銷及戶數較上季都有二至三成的漲幅，建商看好全台各大重劃區的買氣，積極佈局，除了吸引剛性買盤外，也盼吸引投資客出手，拉抬熱度。

全台房價最高的台北市，第三季進場新案平均開價單坪重返百萬元水準，591新建案總編輯李忠哲指出，主因是北市第三季新案多在精華地區，像是中山大直、士林天母、台大商圈等，上述地區素地稀少拉抬新案價格到百萬以上，但因地段有一定支撐性，議價率略為下滑1%左右，依舊吸引周邊有地緣性的高資產族群詢問。

至於新北市包括板橋江翠、三重仁義及新店央北等各大重劃區，新案陸續供給添柴火，第3季新案總戶數較上季成長近3成，總銷也有一成的漲幅，最大量體出現在上半年推案相對冷清的土城暫緩重劃區，「金城舞5-京都花園」總銷180億於8月公開銷售，該案規劃二至房，早鳥價880萬元起。

桃竹地區可說是北台灣表現最亮眼的區塊，桃園第三季新案總銷與戶數較上季成長超過七成，主要是小檜溪、龜山A7、中路重劃區的案量加持。台中今年上半年表現在疫情、建照推延下沉寂多時，第三季終於恢復水準，總銷較第二季更是幾乎翻倍成長。

往南走，台南第三季進場新案戶數較上季戶數成長七成以上，大量體新案集中在安平區，像是有總銷60億元的興富發「愛琴海」戶數規劃破7百戶，7月進場4房產品已完銷，年底推案熱點將轉至高鐵歸仁特區，晶悅、佳展等建案目前已進行醞釀中，待年底正式開賣；高雄新案總銷銳減近五成，主要是第三季多為仁武、鳳山外圍區塊，房價落在1~2字頭，接下來名發建設將在仁武澄德特區推總銷65億元的「名發MoMa」，創下仁武單一建案總銷最高紀錄，後續銷況值得觀察。