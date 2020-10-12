歷史新高 富邦媒9月營收49.6億元年增22.3%

富邦媒（8454）公告9月營收49.6億元，年增22.3%，續創歷史同期高峰。累積1~9月營收約465.2億元，較去年同期成長29.5%，營運攀揚。富邦媒表示，緊接第四季迎來零售業旺季，週年慶首當其衝掀起熱絡買氣，營運表現可望續繳亮眼成績。

富邦媒表示， momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，而9月成長動能來自momo網路購物優異的營運表現，業績已連續8個月超過全公司營業額的9成，年成長26.7%。

富邦媒也說，五大品類亦皆持續保有雙位數成長，其中以健康休閒、居家生活、美妝保健成長幅度最高，行動購物業績年增則達40.4%。

富邦媒指出，9月網路購物亮眼的表現其一歸功於momo《99狂買節》強力助攻，99購物節被譽為電商年度盛事雙11購物節的前哨戰，momo挾以「精選好品」、「超強回饋」、「互動遊戲」等號召，帶動買氣升溫勢不可擋，不僅在短短幾日的檔期活動中推升業績成長逾5成，更繳出9月9日單日業績達3.18億元的佳績，而中秋節的食品熱購潮、伴手禮贈禮潮，同樣是為9月份買氣添翼的重要動能。