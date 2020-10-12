首波違建強拆收費 新北市庫入帳85萬元

為遏止新違建產生，避免公安意外，新北市政府今（12）日表示，拆除大隊於今年9月中執行首波二處違建強拆收費案，皆已執行完畢，實算可向違建行為人收取拆除費用共約85萬元，落實使用者付費原則及公平正義。

新北市政府說明，「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」於今年8月19日公告發布施行後，只要符合危害公共安全、環境衛生、竊占公有地等公告之五類20項違章建築類型，若違建行為人逾期未完成改善而遭拆除大隊強制拆除，後續就會向違建戶收取拆除相關費用。

拆除大隊表示，首波於9月16日強制拆除收費的兩案，分別位於鶯歌區中正二路與淡水區英專路，其中鶯歌中正二路違建拆除作業歷時6.5個工作天，平均每天派遣吊車1輛、拆除工12名，經核算後收取拆除費用約29萬元。

淡水英專路高密度套房違建，因內部磚造隔間高達93房69衛，原本預估拆除天數約需20至30天，但在拆除大隊進場執行拆除作業後，屋主也積極派工同步拆除，因此最後工期縮短至15.5個工作天完成內部隔間的拆除作業，經實算可收取拆除費用約56萬元。

新北市府出，新北市府對利用違建進行重大違法行為絕不寬貸縱容，總計兩案可向違建行為人收取共約85萬元，除了避免用納稅人的錢支付拆除費用，相關收取費用也將納入市庫統籌使用。

拆除大隊說明，首波違建拆除強制收費案，執行拆除前原本預估約可收費新台幣120萬元，但進場執行拆除後加派人力、機具，而大幅縮短工期，因此最後實際拆除費用降低至85萬元。

拆除大隊呼籲，自今年強制拆除違章建築物收費自治條例通過後，針對符合收費對象經強制拆除後將對違建行為人進行收費，倘逾期未繳納時，將依法移送行政強制執行，以懲罰違建行為人興建違建之行為。